Цей плід з’явився в магазинах досить недавно, тому багатьох він змушує задуматись: авокадо – це фрукт чи овоч, або як його їсти? Про те, як обрати авокадо та що з нього приготувати – читайте в матеріалі.

Багато хто відносить авокадо до овочів, хоча з точки зору біології – це фрукт. Плід росте на дереві, а всередині має велику тверду кістку, зазначає 24 канал.

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Але кількість цукру всередині м'якоті властива, скоріше, овочам, ніж фруктам. Однак, незалежно від кількості цукру в авокадо – його прийнято вважати фруктом. Хоч смакові якості говорять про протилежне!



Авокадо – це фрукт, який на смак нагадує овоч / Фото: Unsplash.com

А смак авокадо має чим здивувати! Його ніжна консистенція нагадує вершкове масло, а післясмак нагадує навіть кедрові горішки. У авокадо немає звичної солодкуватості, яка властива іншим фруктам. Але в цьому і полягає його перевага! Нейтральний смак добре поєднується з різними продуктами харчування.

Найчастіше люди використовують екзотичний плід в якості овочу. Його додають в салати, які заправляють солоними і кислими соусами. Рецептів солодкого десерту з авокадо менше, але вони існують.

Як вибрати авокадо?

Авокадо має вигляд кулястої або грушоподібної форми від 5 до 20 сантиметрів у довжину. Стиглі плоди мають тонку темно-зелену злегка шорстку шкірку.

Для того, щоб правильно обрати продукт, потрібно визначити пружність плода. Для цього, візьміть авокадо в долоню та злегка стисність пальці.

Плід стиглий якщо:

було відчутно опір;

вм'ятина швидко вирівнялась.

Якщо ж вм'ятина залишилась – плід перестиг і може бути гнилим.

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Якщо авокадо дуже тверде – його краще не брати, бо тоді жодного смаку ви не відчуєте.

Авокадо може достигнути в домашніх умовах / Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Якщо на шкірці є коричневі плями або вм'ятини – цей фрукт гнилий.

Чи може авокадо достигнути вдома?

Звісно! Щоправда для цього потрібно кілька днів. Авокадо треба покласти в поліетиленовий пакет і залишіть у темному місці на 2-3 дні, але постійно треба слідкувати, щоб він не почав гнити.

Авокадо не можна довго зберігати вдома, бо він досить швидко псується. Але якщо дотримуватись певних правил, цей процес можна сповільнити. Так, тримати плід потрібно при температурі не вище десяти градусів.

Якщо ви не збираєтеся використовувати його відразу, то загорніть фрукт в папір і поставте в холодильник, відділення для овочів. Там він може пролежати до чотирнадцяти днів. У разі, якщо авокадо вже розрізаний , зберігати його можна лише два-три дні, перед цим необхідно полити соком лимона, щоб уникнути потемніння м’якоті, а потім загорнути в харчову плівку.

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Цей плід можна заморожувати, очистивши, видаливши кісточку, і трохи поливши лимонним соком. У цьому випадку авокадо зберігає всі свої унікальні якості, і цілком придатний для приготування різних страв.

Як почистити авокадо

Перед тим як чистити обов'язково помийте шкірку.

Гострим ножем проріжте м'якоть по колу плода (краще розрізати уздовж), головне не розрізайте його тверде насіння.

Коли прорізали окружність, візьміться за обидві половинки і злегка проверніть долоні, м'якоть легко відокремитися від кісточки.

Акуратно вийміть кісточку з половинки, візьміть чайну ложечку і просто вийміть м'якоть з шкірки.



Як правильно різати і зберігати авокадо / Інфографіка "Смачно 24"

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Як правильно їсти авокадо?

Однозначної відповіді на це питання – немає. З точки зору збереження корисних речовин – авокадо потрібно їсти сирим і без додавання соусів і приправ. А ось для поліпшення смакових характеристик – краще їсти авокадо в поєднанні з помідорами, морепродуктами, м'якими сирами, тобто смачніше їсти авокадо в салаті, ніж просто так.

Заборони, що шкірку авокадо їсти не можна – немає. Але при приготуванні страв рекомендують все ж очищати авокадо. Винятком може стати той випадок, коли ви плануєте фарширувати половинки авокадо. Тоді вам слід вийняти м'якоть з плоду, а шкірку залишити цілою. Але і в цьому випадку їсти чи не їсти її – вирішувати вам.



Як правильно їсти авокадо / Фото: Unsplash

Кісточку авокадо не їдять і не використовують для приготування страв як приправу. Але її можна посадити, повноцінне дерево з плодами навряд чи виросте, але красиве і мініатюрне деревце цілком.

Смачні рецепти з авокадо

М'якоть авокадо гармонійно поєднується з м'ясом, рибою, морепродуктами, овочами. Способи обробки продукту різні: в кухнях різних країн авокадо смажать, варять, запікають, гасять або їдять сирим.

Стиглі і перестиглі плоди використовують для приготування соусів, пасти, паштетів, а сирим його можна додавати до смузі та салатів. Завдяки жирності і текстурі м'якоті, з авокадо виходять смачні десерти.

Гуакамоле з авокадо

Простий соус, який прийнято подавати з кукурудзяними коржами і овочами. Готувати його класичну варіацію можна без рецепта: розім’яти м’якоть авокадо з лаймовим соком, сіллю, перцем і готово. За рахунок додавання часнику і цибулі до пасти з авокадо смак страви стане більш яскравим і насиченим.



Гуакамоле з авокадо / Фото: semanarioextra.com.ar

Паста з авокадо

Додавши до нейтрального смаку авокадо різноманітні сушені спеції, можна зробити відмінне доповнення до підсмаженого тосту. Така паста з авокадо для бутербродів може бути абсолютно однорідною або з цілими шматочками. Використовуйте таку пасту в якості намазки до тостів, зверху можна викласти сир або червону рибу.



Тости з пастою з авокадо / Фото: 1000.menu

Смузі з авокадо

Смузі з авокадо – це напій з авокадо і бананом, який зарядить бадьорістю і енергією на цілий день. Збийте авокадо та банан в бленді, а потім додайте класичного йогурту без добавок.

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Смузі з авокадо / Фото: Getty Images

Десерти з авокадо

Попри те, що у авокадо дуже незвичний смак, але з цим плодом готують цукерки, випічку і навіть морозиво. Готувати морозиво з цим плодом дуже просто – змішайте стиглий авокадо із соком та цедрою лайма або лимона. Додайте мед та ретельно перебийте у блендері. Викладіть у форму та дочекайтесь, поки суміш повністю замерзне. Замість меду можна додавати різні фрукти та ягоди. Смачно буде з бананом та полуницею.



Морозиво з авокадо / Фото: milanodavai

З авокадо готують різноманітні пудинги, брауні, трюфелі та інші десерти з шоколадом. Авокадо робить їх не такими калорійними. Цей плід містить в собі досить багато корисних жирів та завдяки ніжній текстурі цілком може замінити масло у випічці.

Для шоколадних трюфелів потрібно лише авокадо, какао та трохи рослинного молока. За схожим рецептом готують і шоколадний мус – просто більше авокадо та менше какао.



Чізкейк з авокадо / Фото: aufeminin.com

Окрім шоколадних десертів, цей плід використовують і у веганських чізкейках. До рецепту, окрім самого фрукту, також входять різні горіхи. Їх потрібно вимочити у воді, а потім перебити в однорідну масу. Це і є "сирна" основа для пирога. Часто використовують просто пюре авокадо з різними додатками, яке загущують за допомогою желатину чи агар-агару.

Салати з авокадо

Нейтральний смак авокадо прекрасно поєднується з багатьма продуктами, тому салати мають особливі смакові нотки.

У салатах його поєднують з морепродуктами, сиром, овочами, фруктами, куркою, крабовими паличками, морською рибою, маслинами тощо. Ви можете додавати цей плід в свої улюблені салати, найкращою заправкою буде лимонний сік, який надасть кислинку та збереже насичений колір авокадо.



Салат з авокадо / Фото: litaly.com.uа