Варення з абрикосів зберігає максимум корисних властивостей фрукту – зокрема вітаміни групи В, С, Н, Е, Р, провітамін. Також в абрикосах є пектин, здатний виводити з організму токсичні продукти обміну і холестерин. Як приготувати варення за традиційним рецептом та швидким варіантом "п'ятихвилинка" – далі в матеріалі.

Пропонуємо три прості рецепти варення з абрикосів, які ви зможете з легкістю повторити.

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Як приготувати варення з абрикосів

Рецепт густого варення з абрикосів без кісточок



Рецепт густого варення з абрикосів без кісточок

Інгредієнти:

Абрикоси – 1 кг;

Цукор – 1 кг;

Лимонна кислота – 0,5 чайної ложки.

Рецепт приготування густого варення з абрикосів без кісточок:

1. Добре промийте абрикоси, видаліть кісточки.

2. Рядами викладіть абрикоси ( "ямочками" від кісточки вгору) в тару для варіння варення, пересипаючи кожен ряд цукровим піском. Залиште на ніч.

3. Поставте на вогонь, постійно помішуючи. Доведіть до кипіння. Абрикосове варення слід варити на повільному вогні, знімаючи піну, 35 хвилин.

4. Потім додайте лимонну кислоту і варіть ще 5 хвилин. Гаряче варення розкладіть в чисті сухі банки, закрийте кришками. Закутайте в ковдру і залишіть до повного охолодження.

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Традиційний рецепт варення з абрикосів



Традиційний рецепт варення з абрикосів

Інгредієнти:

Абрикоси – 2 кг;

Цукор – 1 кг;

Вода – 1/2 склянки.

Традиційний рецепт приготування варення з абрикосів:

1. Абрикоси промийте, просушіть і видаліть кісточки та наріжте шматочками. У велику каструлю висипте абрикоси, цукор і залийте усе водою. Поставте варення на середній вогонь і варіть 20 хв, помішуючи ложкою.

2. Після цього охолодіть варення і знову проваріть 20 хвилин. Це треба повторити три рази, тоді варення буде густим. Гаряче варення розлити в стерилізовані банки і закрутити.

Рецепт варення з абрикосів "П'ятихвилинка"



Рецепт варення з абрикосів "П'ятихвилинка"

Інгредієнти:

Абрикоси – 2 кг;

Цукор – 600 гр.

Рецепт приготування варення з абрикосів "П'ятихвилинка":

1. Абрикоси помийте, видаліть кісточки і покладіть в ємність, у якій будете варити варення. Посипте цукром і залиште на 10-12 годин. За цей час абрикоси пустять сік.

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2. Поставте абрикоси на вогонь і, помішуючи, нагрійте на швидкому вогні до кипіння.

3. Варіть протягом 5 хвилин, після чого відразу розкладіть в стерилізовані сухі банки і закатайте. Переверніть банки догори дном, накрийте ковдрою і залиште до повного охолодження.

Рецепт абрикосового варення з лимоном

Інгредієнти:

Абрикоси – 600 г;

Лимон – 0, 5 шт;

Цукор – 400 г;

Кориця – 1 паличка.



Абрикосове варення з лимоном – спосіб приготування

Рецепт приготування абрикосового варення з лимоном:

1. Абрикоси ретельно промийте, висушіть, розламайте на дві половинки і видаліть кісточки.

2. Складіть абрикоси в каструлю і засипте їх цукром. Залишіть на 2,5-3 години, щоб абрикоси пустили сік.

3. Ретельно вимийте лимон і з половини зніміть цедру.

4. Додайте цедру в каструлю з абрикосами, також додайте туди паличку кориці і поставте на вогонь. Якщо ви не любите корицю, можете готувати без неї.

5. Поставте варення на сильний вогонь і доведіть до кипіння. Після цього додайте сік половини лимона і зменшити вогонь до мінімуму.

6. Періодично прибирайте ложкою білу піну, яка буде з'являтися на поверхні варення. Варити абрикосове варення потрібно 50-55 хвилин. Паличку кориці в кінці варіння треба забрати.

7. Гаряче варення розлийте в стерильні банки. Відразу закрийте кришками і переверніть догори дном.

Нехай смакує!