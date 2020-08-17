Этот плод появился в магазинах довольно недавно, поэтому многих он заставляет задуматься: авокадо – это фрукт или овощ, и как его есть? О том, как выбрать авокадо и что из него приготовить – читайте в материале.

Многие относят авокадо к овощам, хотя с точки зрения биологии – это фрукт. Плод растет на дереве, а внутри имеет большую твердую кость, отмечает 24 канал.

Читайте также Как выбрать спелый арбуз: полезные советы

Но количество сахара внутри мякоти свойственно, скорее, овощам, чем фруктам. Однако, независимо от количества сахара в авокадо – его принято считать фруктом. Хоть вкусовые качества говорят об обратном!



Авокадо – это фрукт, который на вкус напоминает овощ

А вкус авокадо имеет чем удивить! Его нежная консистенция напоминает сливочное масло, а послевкусие напоминает даже кедровые орешки. В авокадо нет привычной слащавости, которая присуща другим фруктам. Но в этом и заключается его преимущество! Нейтральный вкус хорошо сочетается с различными продуктами питания.

Чаще всего люди используют экзотический плод в качестве овоща. Его добавляют в салаты, которые заправляют солеными и кислыми соусами. Рецептов сладкого десерта из авокадо меньше, но они существуют.

Как выбрать авокадо?

Авокадо имеет вид шаровидной или грушевидной формы от 5 до 20 сантиметров в длину. Спелые плоды имеют темно-зеленую слегка шершавую кожицу.

Для того, чтобы правильно выбрать продукт, нужно определить упругость плода. Для этого возьмите авокадо в ладонь и слегка сожмите пальцы.

Плод спелый если:

было ощутимо сопротивление;

вмятина быстро выровнялась.

Если же вмятина осталась – плод застыл и может быть гнилым.

Читайте также Что приготовить из авокадо: три интересных рецепта

Если авокадо очень твердое – его лучше не брать, потому что тогда никакого вкуса вы не почувствуете.



Авокадо может созреть в домашних условиях / Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Если на кожуре есть коричневые пятна или вмятины – этот фрукт гнилой.

Может ли авокадо созреть дома?

Конечно! Правда для этого нужно несколько дней. Авокадо надо положить в полиэтиленовый пакет и оставьте в темном месте на 2-3 дня, но постоянно надо следить, чтобы оно не начало гнить.

Авокадо нельзя долго хранить дома, потому что оно довольно быстро портится. Но если соблюдать определенные правила, этот процесс можно замедлить. Так, держать плод нужно при температуре не выше десяти градусов.

Если вы не собираетесь использовать его сразу, то заверните фрукт в бумагу и поставьте в холодильник, отделение для овощей. Там он может пролежать до четырнадцати дней. В случае, если авокадо уже разрезали, хранить его можно лишь два-три дня, перед этим необходимо полить соком лимона, чтобы избежать потемнения мякоти, а затем завернуть в пищевую пленку.

Читайте также Как правильно чистить авокадо: полезные советы

Этот плод можно замораживать, очистив, удалив косточку, и немного полив лимонным соком. В этом случае авокадо сохраняет все свои уникальные качества, и вполне пригоден для приготовления различных блюд.

Как почистить авокадо

Перед тем как чистить обязательно помойте кожуру.

Острым ножом прорежьте мякоть по кругу плода (лучше разрезать вдоль), главное не разрезайте его твердые семена.

Когда прорезали окружность, возьмитесь за обе половинки и слегка проверните ладони, мякоть легко отделиться от косточки.

Аккуратно выньте косточку из половинки, возьмите чайную ложечку и просто выньте мякоть из кожуры.

Как правильно резать и хранить авокадо / инфографика "Смачно 24"

Читайте также Варенье из абрикосов: легкие рецепты приготовления

Как правильно есть авокадо?

Однозначного ответа на этот вопрос – нет. С точки зрения сохранения полезных веществ – авокадо нужно есть сырым и без добавления соусов и приправ. А вот для улучшения вкусовых характеристик – лучше есть авокадо в сочетании с помидорами, морепродуктами, мягкими сырами, то есть вкуснее есть авокадо в салате, чем просто так.

Запрета, что кожуру авокадо есть нельзя – нет. Но при приготовлении блюд рекомендуют все же очищать авокадо. Исключением может стать тот случай, когда вы планируете фаршировать половинки авокадо. Тогда вам следует вынуть мякоть из плода, а кожуру оставить целой. Но и в этом случае есть или не есть ее – решать вам.

Как правильно есть авокадо / Фото: Unsplash

Косточку авокадо не едят и не используют для приготовления блюд как приправу. Но ее можно посадить, полноценное дерево с плодами вряд ли вырастет, но красивое и миниатюрное деревце вполне.

Вкусные рецепты с авокадо

Мякоть авокадо гармонично сочетается с мясом, рыбой, морепродуктами, овощами. Способы обработки продукта различны: в кухнях разных стран авокадо жарят, варят, запекают, тушат или едят сырым.

Спелые и перезрелые плоды используют для приготовления соусов, пасты, паштетов, а сырым его можно добавлять в смузи и салаты. Благодаря жирности и текстуре мякоти, из авокадо получаются вкусные десерты.

Гуакамоле с авокадо

Простой соус, который принято подавать с кукурузными лепешками и овощами. Готовить его классическую вариацию можно без рецепта: размять мякоть авокадо с лаймовым соком, солью, перцем и готово. За счет добавления чеснока и лука к пасте с авокадо вкус блюда станет более ярким и насыщенным.

Гуакамоле с авокадо / Фото: semanarioextra.com.ar

Паста из авокадо

Добавив к нейтральному вкусу авокадо разнообразные сушеные специи, можно сделать отличное дополнение к поджаренному тосту. Такая паста из авокадо для бутербродов может быть абсолютно однородной или с целыми кусочками. Используйте такую пасту в качестве намазки к тостам, сверху можно выложить сыр или красную рыбу.

Тосты с пастой из авокадо / Фото: 1000.menu

Смузи из авокадо

Смузи с авокадо – это напиток с авокадо и бананом, который зарядит бодростью и энергией на целый день. Взбейте авокадо и банан в блендере, а затем добавьте классический йогурт без добавок.

Читайте также Сладкая начинка для блинов: самые популярные рецепты

Смузи из авокадо / Фото: Getty Images

Десерты из авокадо

У авокадо очень необычный вкус, но с этим плодом готовят конфеты, выпечку и даже мороженое. Готовить мороженое с этим плодом очень просто – смешайте спелый авокадо с соком и цедрой лайма или лимона. Добавьте мед и тщательно перебейте в блендере. Выложите в форму и дождитесь, пока смесь полностью замерзнет. Вместо меда можно добавлять различные фрукты и ягоды. Вкусно будет с бананом и клубникой.

Мороженое из авокадо / Фото: milanodavai

Из авокадо готовят разнообразные пудинги, брауни, трюфели и другие десерты с шоколадом. Авокадо делает их не такими калорийными. Этот плод содержит в себе достаточно много полезных жиров и благодаря нежной текстуре вполне может заменить масло в выпечке.

Для шоколадных трюфелей нужно только авокадо, какао и немного растительного молока. По похожему рецепту готовят и шоколадный мусс – просто больше авокадо и меньше какао.

Чизкейк из авокадо / Фото: aufeminin.com

Кроме шоколадных десертов, этот плод используют и в веганских чизкейках. В рецепт, кроме самого фрукта, также входят различные орехи. Их нужно вымочить в воде, а затем перебить в однородную массу. Это и есть "творожная" основа для пирога. Часто используют просто пюре авокадо с различными добавлениями, которое загущают с помощью желатина или агар-агара.

Салаты из авокадо

Нейтральный вкус авокадо прекрасно сочетается со многими продуктами, поэтому салаты имеют особые вкусовые нотки.

В салатах его сочетают с морепродуктами, сыром, овощами, фруктами, курицей, крабовыми палочками, морской рыбой, маслинами и тому подобное. Вы можете добавлять этот плод в свои любимые салаты, лучшей заправкой будет лимонный сок, который придаст кислинку и сохранит насыщенный цвет авокадо.



Салат из авокадо / Фото: litaly.com.uа