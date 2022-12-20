Козероги, Терези та Леви вміють причарувати співрозмовника та налагодити зв'язки за рекордні строки, що часто допомагає їм у житті, пише 24 канал.

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Леви

Ті, хто народилися під знаком Левів, дуже цінують дружбу та постійно довершують свої комунікаційні навички. Цей активний та товариський знак зодіаку не має проблем з тим, щоб першим почати розмову та зацікавити співрозмовника неординарною темою.

Велика кількість знайомств допомагає Левам постійно бути в курсі подій та в центрі уваги – вони не забувають підтримувати зв'язки та швидко покращують відносини навіть з новими знайомими.

Гороскоп для Левів

Терези

Милі та привітні Терези самі притягують до себе нові знайомства – люди, народжені під цим знаком зодіаку, мають багато залицяльників, чим вміють грамотно користуватися.

Терези вміють опанувати почуття та тримати людей на дистанції, не розриваючи з ними зв'язків. Через це представники цього знаку зодіаку завжди мають людей поруч, які готові підтримати та допомогти.

Гороскоп для Терезів

Козероги

Представники цього знаку зодіаку розуміють, що без достатньої кількості зв'язків досягти успіху неможливо. Вони вміло заводять нові знайомства, які можуть допомогти Козерогам у їхніх хобі та роботі. Попри це Козероги не є меркантильними та корисливими – їхні знайомі та друзі ніколи не залишаться одні.

Козероги керуються принципом взаємопідтримки, тому завжди допомагають та підтримують своїх друзів. Їхня кількістьь з часом тільки примножується – Козероги люблять мати багато знайомих, які, у свою чергу, готові допомогти Козерогам.

Гороскоп для Козерогів