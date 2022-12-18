Представники цих знаків зодіаку не спішать заводити серйозні стосунки та не вміють організовувати спільне життя з партнером, пише 24 канал.

Читайте також

Телець

Цей знак зодіаку робить величезний акцент на розумових здібностях потенційного партнера, іноді цілковито ігноруючи емоції. Для Тельців ідеальним союзом будуть відносини з людиною, яка розумово "дотягує" до Тельців, що може образити багатьох людей навколо – навіть закохаих у Тельців.

Снобство цього знаку зодіаку не дозволяє заводити стосунки з людьми, які, на думку Тельців, гірші за них. Це не тільки розвиває багато конфліктів, але і може залишити Тельців самотніми дуже надовго.

Гороскоп для Тельців

Близнюци

Попри те, що Близнюки ніколи не залишаються без у ваги та постійно заводять нових партнерів, справжню любов віднайти їм так і не вдається. Близнюки – однолюби, які важко забувають своє перше кохання, не можуть розпрощатися з ним навіть після давнього розриву, тому завжди залишаються морально одинокими.

Щоб якось компенсувати свої нерозділені почуття, Близнюки постійно шукають розради у відносинах з новими людьми, а потім, розуміючи, що це не допомогло стати щасливішим, покидають нового партнера та знову поринають у самітницьке життя.

Гороскоп для Близнюків

Водолії

Ті, хто народилися під цим знаком зодіаку, звикли бути самочтійними та не прив'язуватися до людей – тому Водолії не гоняться за стосунками. Свободолюбність цього знаку зодіаку допомагає не думати про відсутність другої половинки, а різноманітні хобі постійно відволікають від пустоти в серці.

Та коли Водолії закохуються, все перевертається з ніг на голову, і вони не можуть думати ні про що, окрім своєї любові. Ці думки гнітять Водолія, а, якщо він отримав відмову, можуть спровокувати депресію та абсолютну відлюдькуватість. Водолії з розбитим серцем стають дуже продуктивні та творчі – проте і максимально нещасні.

Гороскоп для Водоліїв