Представители этих знаков зодиака не спешат заводить серьезные отношения и не умеют организовывать совместную жизнь с партнером, пишет 24 канал.

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Телец

Этот знак зодиака делает огромный акцент на умственных способностях потенциального партнера, иногда полностью игнорируя эмоции. Для Тельцов идеальным союзом будут отношения с человеком, который умственно "дотягивает" до Тельцов, что может оскорбить многих людей вокруг – даже влюбленных в Тельцы.

Снобство этого знака зодиака не позволяет заводить отношения с людьми, которые, по мнению Тельцев, хуже их. Это не только развивает многие конфликты, но и может оставить Тельцов одинокими очень надолго.

Гороскоп для Тельцов

Близнецы

Несмотря на то, что Близнецы никогда не остаются без внимания и постоянно заводят новых партнеров, настоящую любовь найти им так и не удается. Близнецы – однолюбы, трудно забывающие свою первую любовь, не могут расстаться с ней даже после давнего разрыва, поэтому всегда остаются морально одинокими.

Чтобы компенсировать свои неразделенные чувства, Близнецы постоянно ищут утешения в отношениях с новыми людьми, а затем, понимая, что это не помогло стать счастливее, покидают нового партнера и снова погружаются в затворную жизнь.

Гороскоп для Близнецов

Водолеи

Родившиеся под этим знаком зодиака привыкли быть самочтимыми и не привязываться к людям – поэтому Водолеи не гонятся за отношениями. Свободолюбие этого знака зодиака помогает не думать об отсутствии второй половинки, а всевозможные хобби постоянно отвлекают от пустоты в сердце.

Но когда Водолеи влюбляются, все переворачивается с ног на голову, и они не могут ни о чем думать, кроме своей любви. Эти мысли угнетают Водолея, а если он получил отказ, могут спровоцировать депрессию и абсолютную нелюдимость. Водолеи с разбитым сердцем становятся очень продуктивными и творческими – однако и максимально несчастными.

Гороскоп для Водолеев