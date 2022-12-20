Козероги, Весы и Львы умеют очаровать собеседника и наладить связи за рекордные сроки, что часто помогает им в жизни. 24 канал.

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Львы

Родившиеся под знаком Львов очень ценят дружбу и постоянно довершают свои коммуникационные навыки. Этот активный и общительный знак зодиака не испытывает проблем с тем, чтобы первым начать разговор и заинтересовать собеседника неординарной темой.

Большое количество знакомств помогает Львам постоянно быть в курсе событий и в центре внимания – они не забывают поддерживать связи и быстро улучшают отношения даже с новыми знакомыми.

Гороскоп для Львов

Весы

Милые и приветливые Весы сами притягивают к себе новые знакомства – у людей, рожденных под этим знаком зодиака, много ухажеров, чем умеют грамотно пользоваться.

Весы умеют овладеть чувством и держать людей на дистанции, не разрывая с ними связей. Поэтому представители этого знака зодиака всегда имеют рядом людей, которые готовы поддержать и помочь.

Гороскоп для Весов

Козероги

Представители этого знака зодиака понимают, что без достаточного количества связей добиться успеха невозможно. Они умело заводят новые знакомства, которые могут помочь Козерогам в их хобби и работе. Несмотря на это Козероги не меркантильны и корыстны – их знакомые и друзья никогда не останутся одни.

Козероги руководствуются принципом взаимоподдержки, поэтому всегда помогают и поддерживают своих друзей. Их количество со временем только умножается – Козероги любят иметь много знакомых, которые, в свою очередь, готовы помочь Козерогам.

Гороскоп для Козерогов