Людям, які народилися під цими знаками, варто бути обережними у жовтні – їх можуть переслідувати як побутові неприємності, так і масштабні проблеми, повідомляє 24 канал.

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Овен

Для Овнів неприємності накладуться одна на одну та регулярно будуть псувати настрій. Запальні Овни не завжди можуть тримати емоції при собі, тож незадоволеність тією чи іншою ситуацією може серйозно вивести з рівноваги Овнів.

Овнам варто чекати неприємних дрібничок, та готуватися протистояти поганому настрою. Чим менше негативу випромінюватимуть Овни, тим менше проблем у них буде в майбутньому. Якщо ж представники цього знаку не зможуть стриматись, це загрожуватиме сварками з близькими та рідними.

Гороскоп для Овнів

Стрілець

Представники цього знак зодіаку неодноразово доводили, що вони запеклі гультяї та щедрі душі, які не дуже добре економлять гроші. Саме через це у жовтні Стрільці натраплять на фінансові труднощі.

Не варто звертатися за грошовою допомогою до близьких – це швидко може перетворитися на сварку, і Стрільці не зможуть отримати ні кошти, ні моральну підтримку. Стрільцям у жовтні важливо розібратися у своїх витратах та переглянути свої фінансові можливості.

Гороскоп для Стрільців

Близнюки

Для Близнюків жовтень стане місяцем, який пророчить швидкий розрив з коханою людиною. Попри те, що Близнюки приємні та товариські особистості, цього разу їхні чари можуть не подіяти – обранець чи обраниця Близнюків у жовтні можуть їх покинути.

Аби пережити розрив та не набрати собі більших проблем, Близнюкам радять проводити час у колі сім'ї чи друзів.

Гороскоп для Близнюків