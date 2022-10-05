Жовтень обіцяє для цих знаків бути дуже цікавим та непередбачуваним, пише 24 канал. З вами стануться такі події, про які ви й не мріяли.

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Риби

На Риб чекає легкий місяць. Ви будете абсолютно вільні у своїх маневрах та зможете зробити все, про що мріяли останній час. А для самотніх знаків Зодіаку є можливість познайомитися з дуже цікавою та харизматичною особистістю, з якою можуть скластися міцні та довготривалі стосунки.

Діви

Дівам жовтень обіцяє матеріальне збагачення та успіх в будь-яких питаннях. Ви зможете заручитися підтримкою близьких та рідних, які даватимуть вам мудрі поради. Місяць вдалий для того, щоб позбутися від баласту та привнести у своє життя лише позитив та добру енергетику.

Близнюки

На Близнюків у жовтні чекає багато нових захоплень та подорожей. Ви зможете нарешті приділити час не лише роботі, але й своєму особистому життю. Також в середині місяця ви реалізуєте свою давню мрію. Ближче до кінця місяця ви отримаєте додаткові кошти. Керівництво випише вам премію за всі заслуги та старання.