Октябрь обещает для этих знаков быть очень интересным и непредсказуемым, пишет 24 канал . С вами произойдут события, о которых вы и не мечтали.

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Рыбы

Рыб ждет легкая луна. Вы будете абсолютно свободны в своих маневрах и сможете сделать все, о чем мечтали в последнее время. А для одиноких знаков Зодиака можно познакомиться с очень интересной и харизматичной личностью, с которой могут сложиться прочные и долговременные отношения.

Девы

Девам октябрь обещает материальное обогащение и успех в любых вопросах. Вы сможете заручиться поддержкой близких и родных, которые дают вам мудрые советы. Месяц удачен для того, чтобы избавиться от балласта и привнести в свою жизнь только позитив и хорошую энергетику.

Близнецы