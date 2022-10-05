Людям, родившимся под этими знаками, следует осторожничать в октябре – их могут преследовать как бытовые неприятности, так и масштабные проблемы, сообщает 24 канал.

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Овен

Для Овнов неприятности наложатся друг на друга и регулярно будут портить настроение. Воспалительные Овны не всегда могут держать эмоции при себе, так что недовольство той или иной ситуацией может серьезно вывести из равновесия Овнов.

Овнам стоит ждать неприятных безделушек, и готовиться противостоять плохому настроению. Чем меньше негатива будут излучать Овны, тем меньше проблем у них будет в будущем. Если представители этого знака не смогут сдержаться, это будет угрожать ссорами с близкими и родными.

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Стрелец

Представители этого знака зодиака неоднократно доказывали, что они ожесточенные бездельники и щедрые души, которые не очень хорошо экономят деньги. Именно поэтому в октябре Стрельцы столкнутся с финансовыми трудностями.

Не стоит обращаться за денежной помощью к близким – это быстро может превратиться в ссору, и Стрельцы не смогут получить ни средства, ни моральную поддержку. Стрельцам в октябре важно разобраться в расходах и пересмотреть свои финансовые возможности.

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Близнецы

Для Близнецов октябрь станет месяцем, предсказывающим быстрый разрыв с любимым человеком. Несмотря на то, что Близнецы приятны и общительны, на этот раз их волшебство может не подействовать – избранник или избранница Близнецов в октябре могут их покинуть.

Чтобы пережить разрыв и не набрать себе большие проблемы, Близнецам советуют проводить время в кругу семьи или друзей.

Гороскоп для Близнецов