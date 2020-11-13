Знаменитий актор Арнольд Шарценеггер приголомшує прихильників новими проєктами. Після операції на серці він вирішив не зменшувати темпи роботи і вже підписав контракт з Netflix.

Як повідомляє Deadline, вперше чутки про цей проєкт поширились у вересні 2020 року. Тоді журналісти довідались від інсайдерів про зйомки Шварценеггера у новому серіалі. Виявилось, що мова йде про стрічку, яку викупила компанія Netflix. Відтак Арнольд Шварценеггер вперше співпрацюватиме зі стрімінговою платформою і створить на її замовлення серіал.

Дивіться також Дольф Лундгрен знімається у новому бойовику: перші захопливі кадри

Проєкт поки не має робочої назви. Відомо тільки, що це буде масштабна шпигунська історія, в якій події розгортатимуться довкола батька і доньки.

Арнольд Шварценеггер виступить не тільки головним актором у стрічці, але й продюсером. А от шоураннером серіалу Netflix буде Нік Сантора.

Окрім цього, у ЗМІ розсекретили і актрису, яка стане колегою Шварценеггера у стрічці. Нею стане 30-річна Моніка Барбаро, яка фантастично зіграла у проєктах "Найкращий стрілець 2", "Правосуддя Чикаго", "Гарний коп", "Нереально" тощо. Коли ж зйомки серіалу Netflix розпочнуться, поки невідомо.