Знаменитый актер Арнольд Шарценеггер поражает поклонников новыми проектам. После операции на сердце он решил не сбавлять темпы работы и уже подписал контракт с Netflix.

Как сообщает Deadline, впервые слухи об этом проект распространились в сентябре 2020 года. Тогда журналисты узнали от инсайдеров о съемках Шварценеггера в новом сериале. Оказалось, что речь идет о картине, которую выкупила компания Netflix. Поэтому Арнольд Шварценеггер впервые будет сотрудничать со стриминговой платформой и создаст по ее заказу сериал.

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У проект пока нет рабочего названия. Известно только, что это будет масштабная шпионская история, в которой события будут разворачиваться вокруг отца и дочери.

Арнольд Шварценеггер выступит не только главным актером в фильме, но и продюсером. А вот шоураннер сериала Netflix будет Ник Сантора.

Кроме этого, в СМИ рассекретили и актрису, которая станет коллегой Шварценеггера в фильме. Ею станет 30-летняя Моника Барбаро, которая фантастически сыграла в проектах "Лучший стрелок 2", "Правосудие Чикаго", "Хороший коп", "Невозможно" и другие. Когда начнутся съемки сериала Netflix пока неизвестно.