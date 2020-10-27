Відомий американський бодібілдер та актор Арнольд Шварценеггер привітав чинного мера Києва Віталія Кличка з успішними результатами місцевих виборів. За даними екзитполів від групи "Рейтинг", він отримав 47,8%.

Колишній губернатор Каліфорнії та заразом голлівудський актор Арнольд Шварценеггер привітав Віталія Кличка з результатами виборів. Цим чинний мер Києва поділився на своїй сторінці у фейсбуці.

До слова Хто йшов у мери Києва і може вийти в другий тур: список і рейтинг кандидатів

Віталій Кличко опублікував світлину, де Арнольд написав привітання колезі. Віталій у підписі зазначив, що нещодавно Шварценеггер переніс операцію на серці, але вже зараз почувається чудово та навіть слідкує за тим, що відбувається в Україні.

Друзі! Кілька днів тому моєму другу Арні зробили операцію на серці. Поставили новий аортальний клапан. Але він сильний і переможець! Почувається добре. І слідкує за подіями в Україні,

– підписав фото Віталій Кличко.

Нагадаємо, що 25 жовтня 2020 року в Україні відбулись місцеві вибори. На посаду голови міської ради претендувало 20 кандидатів. За даними екзитполів від соціологічної групи "Рейтинг", чинний мер Києва має перевагу над іншими кандидатами. Віталій Кличко, що балотувався від партії "Удар", отримав 47,8%. Він, скоріш за все, вийде в другий тур виборів.

Детальніше список і рейтинги кандидатів у мери Києва читайте в нашому матеріалі.



Результати екзитполів на виборах мера Києва / Інфографіка 24 каналу