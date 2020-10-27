Известный американский бодибилдер и актер Арнольд Шварценеггер поздравил действующего мэра Киева Виталия Кличко с успешными результатами местных выборов. По данным экзитполов от группы "Рейтинг", он получил 47,8%.

Бывший губернатор Калифорнии и заодно голливудский актер Арнольд Шварценеггер поздравил Виталия Кличко с результатами выборов. Этим действующий мэр Киева поделился на своей странице в фейсбуке.

К слову Кто шел в мэры Киева и может выйти во второй тур: список и рейтинг кандидатов

Виталий Кличко опубликовал фотографию, где Арнольд написал поздравление коллеге. Виталий в подписи отметил, что недавно Шварценеггер перенес операцию на сердце, но уже сейчас чувствует себя прекрасно и даже следит за тем, что происходит в Украине.

Друзья! Несколько дней назад моему другу Арни сделали операцию на сердце. Поставили новый аортальный клапан. Но он сильный и победитель! Чувствует себя хорошо. И следит за событиями в Украине,

– подписал фото Виталий Кличко.

Напомним, что 25 октября 2020 года в Украине состоялись местные выборы. На должность председателя городского совета претендовало 20 кандидатов. По данным экзитполов от социологической группы "Рейтинг", действующий мэр Киева имеет преимущество над другими кандидатами. Виталий Кличко, баллотировавшийся от партии "Удар", получил 47,8%. Он, скорее всего, выйдет во второй тур выборов.

Подробнее список и рейтинги кандидатов в мэры Киева читайте в нашем материале.

Результаты экзитполов на выборах мэра Киева / Инфографика 24 канала