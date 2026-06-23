Нині у тренді – благородна класика. Це означає, що в моду повертаються аристократичні імена, які століттями носили королі, герцоги та європейська знать. Такі варіанти здатні виділити дитину з натовпу та підкреслити її індивідуальність.

Якщо ви шукаєте для немовляти ім'я з історією, яке вражає та дивує з першого погляду, наша редакція зібрала особливу добірку. Детальніше про значення і походження аристократичних імен – розповів сайт Як звати.

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Аристократичні жіночі імена, які повернулись у тренди

Аурелія – має латинське коріння і перекладається як "золота".

– має латинське коріння і перекладається як "золота". Беатріс – походить з латинської мови і трактується як "та, яка приносить щастя" або "благословенна".

– походить з латинської мови і трактується як "та, яка приносить щастя" або "благословенна". Елеонора – має давньофранцузьке походження і найімовірніше перекладається як "чужа".

– має давньофранцузьке походження і найімовірніше перекладається як "чужа". Констанція – має латинське коріння і означає "постійна" або "стійка".

– має латинське коріння і означає "постійна" або "стійка". Леонора – походить з грецької мови і трактується як "милосердна" або "чуйна".

– походить з грецької мови і трактується як "милосердна" або "чуйна". Аделіна – прийшло до нас із давньогерманської мови і перекладається як "благородна".

– прийшло до нас із давньогерманської мови і перекладається як "благородна". Серафима – має давньоєврейське походження і означає "вогненна".

Благородні чоловічі імена, які знову в моді

Алістер – походить з шотландської культури і трактується як "захисник людей".

– походить з шотландської культури і трактується як "захисник людей". Аскольд – має скандинавське коріння і означає "золотий голос".

– має скандинавське коріння і означає "золотий голос". Бенедикт – прийшло до нас із латини і перекладається як "благословенний".

– прийшло до нас із латини і перекладається як "благословенний". Вальдемар – має давньогерманське та скандинавське походження та означає "знаменитий володар".

– має давньогерманське та скандинавське походження та означає "знаменитий володар". Конрад – походить з давньогерманської мови і трактується як "сміливий порадник".

– походить з давньогерманської мови і трактується як "сміливий порадник". Леопольд – має давньогерманське коріння та перекладається як "сміливий народ".

– має давньогерманське коріння та перекладається як "сміливий народ". Максиміліан – прийшло до нас з латинської мови та означає "найвеличніший".

– прийшло до нас з латинської мови та означає "найвеличніший". Себастьян – має грецьке походження і трактується як "вельмишановний" або "священний".

Шляхетні імена / Фото Magnific

Детальніше про старовинні імена, які повернулись у моду – читайте в нашому матеріалі.