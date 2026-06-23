Нині у тренді – благородна класика. Це означає, що в моду повертаються аристократичні імена, які століттями носили королі, герцоги та європейська знать. Такі варіанти здатні виділити дитину з натовпу та підкреслити її індивідуальність.
Якщо ви шукаєте для немовляти ім'я з історією, яке вражає та дивує з першого погляду, наша редакція зібрала особливу добірку. Детальніше про значення і походження аристократичних імен – розповів сайт Як звати.
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Аристократичні жіночі імена, які повернулись у тренди
- Аурелія – має латинське коріння і перекладається як "золота".
- Беатріс – походить з латинської мови і трактується як "та, яка приносить щастя" або "благословенна".
- Елеонора – має давньофранцузьке походження і найімовірніше перекладається як "чужа".
- Констанція – має латинське коріння і означає "постійна" або "стійка".
- Леонора – походить з грецької мови і трактується як "милосердна" або "чуйна".
- Аделіна – прийшло до нас із давньогерманської мови і перекладається як "благородна".
- Серафима – має давньоєврейське походження і означає "вогненна".
Благородні чоловічі імена, які знову в моді
- Алістер – походить з шотландської культури і трактується як "захисник людей".
- Аскольд – має скандинавське коріння і означає "золотий голос".
- Бенедикт – прийшло до нас із латини і перекладається як "благословенний".
- Вальдемар – має давньогерманське та скандинавське походження та означає "знаменитий володар".
- Конрад – походить з давньогерманської мови і трактується як "сміливий порадник".
- Леопольд – має давньогерманське коріння та перекладається як "сміливий народ".
- Максиміліан – прийшло до нас з латинської мови та означає "найвеличніший".
- Себастьян – має грецьке походження і трактується як "вельмишановний" або "священний".
Шляхетні імена / Фото Magnific У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Детальніше про старовинні імена, які повернулись у моду – читайте в нашому матеріалі.