Нині у тренді – благородна класика. Це означає, що в моду повертаються аристократичні імена, які століттями носили королі, герцоги та європейська знать. Такі варіанти здатні виділити дитину з натовпу та підкреслити її індивідуальність.

Якщо ви шукаєте для немовляти ім'я з історією, яке вражає та дивує з першого погляду, наша редакція зібрала особливу добірку. Детальніше про значення і походження аристократичних імен – розповів сайт Як звати.

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Аристократичні жіночі імена, які повернулись у тренди

  • Аурелія – має латинське коріння і перекладається як "золота".
  • Беатріс – походить з латинської мови і трактується як "та, яка приносить щастя" або "благословенна".
  • Елеонора – має давньофранцузьке походження і найімовірніше перекладається як "чужа".
  • Констанція – має латинське коріння і означає "постійна" або "стійка".
  • Леонора – походить з грецької мови і трактується як "милосердна" або "чуйна".
  • Аделіна – прийшло до нас із давньогерманської мови і перекладається як "благородна".
  • Серафима – має давньоєврейське походження і означає "вогненна".

Благородні чоловічі імена, які знову в моді

  • Алістер – походить з шотландської культури і трактується як "захисник людей".
  • Аскольд – має скандинавське коріння і означає "золотий голос".
  • Бенедикт – прийшло до нас із латини і перекладається як "благословенний".
  • Вальдемар – має давньогерманське та скандинавське походження та означає "знаменитий володар".
  • Конрад – походить з давньогерманської мови і трактується як "сміливий порадник".
  • Леопольд – має давньогерманське коріння та перекладається як "сміливий народ".
  • Максиміліан – прийшло до нас з латинської мови та означає "найвеличніший".
  • Себастьян – має грецьке походження і трактується як "вельмишановний" або "священний".

Шляхетні іменаШляхетні імена / Фото Magnific

Детальніше про старовинні імена, які повернулись у моду – читайте в нашому матеріалі.