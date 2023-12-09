Дуже бісить, – Трінчер і Волошину не вдалося офіційно розлучитись
Джерело:Анна Трінчер
Анна Трнічер та Олександр Волошин прийняли рішення розлучитися. Так, днями вони поїхали до РАЦСу, щоб подати документи на розірвання шлюбу. Втім, їм не вдалося цього зробити.
З'ясувалося, що установа не працювала в той день, коли туди приїхала зіркова пара. Це сильно роздратувало співачку.
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Анна Трінчер і Волошин ще не розлучилися
Коли пара приїхала подавати документи на розлучення, в РАЦСі був "Санітарний день". Про це ніхто не попередив зіркове подружжя. Тож вони змушені були повернутися додому, як і всі інші люди, котрі в той день приїхали в установу.
Сьогодні прийшли в РАЦС. "Санітарний день", пздц (якого не було, коли ми дзвонили та дізнавались робочі години). Мене дуже бісить система розлучення… Який на*рін санітарний день, про який ніхто не знав. При чому, туди прийшло багато людей і всі вони розвернулись і поїхали додому,
– поскаржилася Трінчер.
Анна Трінчер розповіла про поїздку до РАЦСу / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Розлучення Ані Трінчер і Олександра Волошина
- Зіркове подружжя розірвало свої дворічні стосунки через рік після одруження.
- Як розповіли екси, каталізатором їхнього розлучення стала депресія з обсесивно-компульсивним розладом в Олександра.
- "Він лікувався. Це були нескінченні психіатри, якісь із них давали рекомендації, які призводили до погіршення стану. Це призводило до суїцидальних думок. Зараз у нього ремісія", – поділилася Анна.
- Пара зверталася за професійною допомогою та пробувала різні способи подолання кризи. Зокрема, за словами виконавиці, вона відвідала чимало психологів. Суми за їхні консультації коливалася від тисячі до 8 тисяч гривень за годину. Втім, всі спроби врятувати шлюб виявилися марними.