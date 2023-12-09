Дуже бісить, – Трінчер і Волошину не вдалося офіційно розлучитись

Анна Трнічер та Олександр Волошин прийняли рішення розлучитися. Так, днями вони поїхали до РАЦСу, щоб подати документи на розірвання шлюбу. Втім, їм не вдалося цього зробити.

З'ясувалося, що установа не працювала в той день, коли туди приїхала зіркова пара. Це сильно роздратувало співачку.

Не пропустіть Зі сльозами на очах: Аня Трінчер та Олександр Волошин назвали причину розриву

Анна Трінчер і Волошин ще не розлучилися

Коли пара приїхала подавати документи на розлучення, в РАЦСі був "Санітарний день". Про це ніхто не попередив зіркове подружжя. Тож вони змушені були повернутися додому, як і всі інші люди, котрі в той день приїхали в установу.

Сьогодні прийшли в РАЦС. "Санітарний день", пздц (якого не було, коли ми дзвонили та дізнавались робочі години). Мене дуже бісить система розлучення… Який на*рін санітарний день, про який ніхто не знав. При чому, туди прийшло багато людей і всі вони розвернулись і поїхали додому,

– поскаржилася Трінчер.

Анна Трінчер розповіла про поїздку до РАЦСу / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Розлучення Ані Трінчер і Олександра Волошина