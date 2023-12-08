Співачка Анна Трінчер розповіла, що була готова до останнього боротися за те, щоб не допустити розлучення. Зокрема, вона перепробувала багатьох психологів.

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Анна Трінчер про розлучення

Я робила все, що в моїх силах, до останньої краплі. Тільки за серпень я обійшла близько п'яти різних психологів, у яких я була по декілька разів на сеансах, це майже кожен день,

– розповіла Анна Трінчер.

Співачка зауважила, що була готова витрачати кошти заради своєї родини. Тому відвідувала спеціалістів різної цінової категорії – від 1 тисячі гривень до 8 тисяч за одну годину. Анна Трінчер хотіла зрозуміти, що сама робить не так, і як на шлюб впливає діагноз чоловіка.

"Хотіла зрозуміти, що я роблю не так, що наші стосунки перетворилися з абсолютного щастя на абсолютне нещастя. У Саші пів року тому почалася депресія. Це клінічно поставлений діагноз. Обсесивно-компульсивний розлад. Я щиро сподівалася, що це не впливає на наші стосунки, але, коли ти живеш з людиною, яка ментально нездорова, ти починаєш теж ментально хворіти. Особливо коли ти любиш дуже сильно цю людину", – зауважила зірка.

Артистка додала, що вона за характером тепла і жертовна, а Олександр – холодний і відсторонений. До того ж вона самостійно не могла врятувати чоловіка від труднощів з ментальним здоров'ям.

Він лікувався. Це були безкінечні психіатри, якісь із них давали рекомендації, які призводили до погіршення стану. Це призводило до суїцидальних думок. Зараз у нього ремісія,

– розповіла співачка.

Інтерв'ю Анни Трінчер Маші Єфросиніній: дивіться відео онлайн

Анна Трінчер розлучається з чоловіком