Стало відомо, що ініціатором розлучення став саме Волошин. За словами Анни, вона до останнього сподівалась, що стосунки вийде врятувати. Протягом складного періоду з Олександром, вона відвідала аж 5 психологів для того, щоб зрозуміти, що робить не так. Дівчина навіть почала палити через стрес.

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Анна Трінчер повідомила, чи був у неї з Волошином шлюбний контракт

Співачка зізналась, що перед одруженням вона уклала з Олександром Волошином шлюбний контракт. Тому питання, як поділити майно, у них не порушувалося. Пара мала партнерські стосунки, тож все поділили чесно.

У нас були партнерські стосунки. І в шлюбному контракті було зазначено, що все, що на мені – залишається мені. І все, що на ньому – залишається на ньому. Під час підписання договору про розлучення ми просто ставимо галочку, що не маємо жодних майнових претензій одне до одного. Саша мені подарував машину, і ця машина залишається мені, а його машини – йому. Спільної нерухомості ми не нажили. Усе продумано,

– розповіла вона.

Однак, Трінчер зазначила про недолік у шлюбному контракті, який їй не зовсім сподобався. Він стосувався поділу майна чоловіка після розлучення. За словами Анни, цей момент можна продумати по-іншому.

Я говорила Саші, що не хочу багато працювати, і хотіла б, щоб більшу частину мого життя він утримував. Я буду заробляти та матиму свою фінансову подушку, і я буду займатися своєю кар'єрою. Але не хочу, наприклад, робити багато реклами або можу відмовитися від концерту, коли немає настрою. І ще хочу поїхати, наприклад, на Балі та серфити. У цей момент я не заробляю свої гроші. Тобто, коли ми розлучаємося, у мене немає нічого, тому що я серфила на Балі. Тому, коли ваш чоловік вас забезпечує або частково, або повністю, це потрібно продумати та обговорити з ним. Наприклад, що його майно ви ділите,

– зазначила зірка.

Інтерв'ю Анни Трінчер: дивіться відео онлайн

Про розлучення Трінчер і Волошина