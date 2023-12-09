Выяснилось, что заведение не работало в тот день, когда туда приехала звездная пара. Это сильно разозлило певицу.

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Когда пара приехала подавать документы на развод, в ЗАГСе был "Санитарный день". Об этом никто не предупредил звездных супругов. Поэтому они вынуждены были вернуться домой, как и другие люди, которые приехали в тот день в учреждение.

Сегодня пришли в ЗАГС. "Санитарный день", пз*ц (которого не было, когда мы звонили и узнавали рабочие часы). Меня очень бесит система развода… Какой на* санитарный день, о котором никто не знал. Причем туда пришло много людей и все они развернулись и поехали домой,

– пожаловалась Тринчер.

Анна Тринчер рассказала о поездке в ЗАГС / Скриншоты из инстаграмм-сторис

Развод Ани Тринчер и Александра Волошина