Выяснилось, что заведение не работало в тот день, когда туда приехала звездная пара. Это сильно разозлило певицу.
Не упустите Со слезами на глазах: Аня Тринчер и Александр Волошин назвали причину разрыва
Анна Тринчер и Волошин еще не развелись
Когда пара приехала подавать документы на развод, в ЗАГСе был "Санитарный день". Об этом никто не предупредил звездных супругов. Поэтому они вынуждены были вернуться домой, как и другие люди, которые приехали в тот день в учреждение.
Сегодня пришли в ЗАГС. "Санитарный день", пз*ц (которого не было, когда мы звонили и узнавали рабочие часы). Меня очень бесит система развода… Какой на* санитарный день, о котором никто не знал. Причем туда пришло много людей и все они развернулись и поехали домой,
– пожаловалась Тринчер.
Анна Тринчер рассказала о поездке в ЗАГС / Скриншоты из инстаграмм-сторис
Развод Ани Тринчер и Александра Волошина
- Звездные супруги разорвало свои двухлетние отношения через год после свадьбы.
- Как рассказали эксы, катализатором их развода стала депрессия с обсессивно-компульсивным расстройством у Александра.
- "Он лечился. Это были бесконечные психиатры, некоторые из них давали рекомендации, которые приводили к ухудшению состояния. Это приводило к суицидальным мнениям. Сейчас у него ремиссия", – поделилась Анна.
- Пара обращалась за профессиональной помощью к психологам и пробовала другие способы преодоления кризиса. В частности, по словам исполнительницы, она посетила немало психологов. Суммы за их консультации колебались от 1 тысячи до 8 тысяч гривен в час. Однако все попытки оказались напрасными.