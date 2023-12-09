З'ясувалося, що установа не працювала в той день, коли туди приїхала зіркова пара. Це сильно роздратувало співачку.
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Анна Трінчер і Волошин ще не розлучилися
Коли пара приїхала подавати документи на розлучення, в РАЦСі був "Санітарний день". Про це ніхто не попередив зіркове подружжя. Тож вони змушені були повернутися додому, як і всі інші люди, котрі в той день приїхали в установу.
Сьогодні прийшли в РАЦС. "Санітарний день", пздц (якого не було, коли ми дзвонили та дізнавались робочі години). Мене дуже бісить система розлучення… Який на*рін санітарний день, про який ніхто не знав. При чому, туди прийшло багато людей і всі вони розвернулись і поїхали додому,
– поскаржилася Трінчер.
Анна Трінчер розповіла про поїздку до РАЦСу / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Розлучення Ані Трінчер і Олександра Волошина
- Зіркове подружжя розірвало свої дворічні стосунки через рік після одруження.
- Як розповіли екси, каталізатором їхнього розлучення стала депресія з обсесивно-компульсивним розладом в Олександра.
- "Він лікувався. Це були нескінченні психіатри, якісь із них давали рекомендації, які призводили до погіршення стану. Це призводило до суїцидальних думок. Зараз у нього ремісія", – поділилася Анна.
- Пара зверталася за професійною допомогою до психологів та пробувала інші способи подолання кризи. Зокрема, за словами виконавиці, вона відвідала чимало психологів. Суми за їхні консультації коливалася від 1 тисячі до 8 тисяч гривень за годину. Втім, всі спроби зрештою виявилися марними.