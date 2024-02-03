Відмовтеся від них: 7 варіантів манікюру, які вийшли з моди у 2024 році

Прийшов час відмовлятися від дизайнів манікюру, які були трендовими минулого року. Зараз вони вже не є актуальними, бо 2024 приніс з собою нові цікаві ідеї.

Зокрема, у минуле відходить яскравий та геометричний дизайн, а також нарощені нігті. Детальніше читайте у матеріалі.

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Яскравий дизайн

Яскравий дизайн нігтів вже давно втратив свою популярність. 2024 рік не став винятком. Жінки більше обирають світлі кольори, які виглядають мінімалістично. Крім того, вони відмовляються від різноманітних прикрас та наклейок.

Яскравий манікюр / Фото Pinterest

Довгі нігті

Довгі нігті також відходять на другий план. Дівчата віддають перевагу квадратній, мигдалевій та овальній формі. Так однозначно комфортніше виконувати будь-яку роботу та не переживати, що ніготь відломиться.

Нарощені нігті

Природність – це те, що в тренді вже багато років. Тому жінки все частіше нарощують нігті лише за нагальної потреби. Якщо вдало прикрасити коротку форму, то вона виглядатиме не менш елегантно.

Темно-червоний колір

Червоний манікюр вважається одним із найпопулярніших. Його завжди можна зробити, коли не знаєш, який дизайн обрати. Однак у 2024 році варто покривати нігті лаком світло-червоного кольору, а темний краще відкласти на інший час.

Темно-червоний колір / Фото Pinterest

Надмірний дизайн

Уже давно відійшов у минуле тваринний принт. Зараз дівчата більше віддають перевагу класиці, яку завжди можна доповнити вишуканими прикрасами.

Желейні нігті

Желейні нігті були особливо популярними у 2023 році. Зокрема, вони заполонили TikTok. Однак цього року прозорий манікюр робити не варто. Краще вибирати мінімалістичний колір та доповнювати дизайн кристаликами.

Геометричний дизайн

У 2023 році дівчатам також полюбився геометричний дизайн. У мережі було безліч ідей такого манікюру. Проте зараз вони вже не в тренді.

Геометричний дизайн / Фото Pinterest