В частности, в прошлое уходит яркий и геометрический дизайн, а также наращенные ногти. Подробнее читайте в материале.

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Яркий дизайн

Яркий дизайн ногтей уже давно потерял свою популярность. 2024 год не стал исключением. Женщины больше выбирают светлые цвета, которые выглядят минималистично. Кроме того, они отказываются от разнообразных украшений и наклеек.

Яркий маникюр / Фото Pinterest

Длинные ногти

Длинные ногти также отходят на второй план. Девушки отдают предпочтение квадратной, миндальной и овальной форме. Так однозначно комфортнее выполнять любую работу и не переживать, что ноготь отломится.

Нарощенные ногти

Естественность – это то, что в тренде уже много лет. Поэтому женщины все чаще наращивают ногти только по необходимости. Если удачно украсить короткую форму, то она будет выглядеть не менее элегантно.

Темно-красный цвет

Красный маникюр считается одним из самых популярных. Его всегда можно сделать, когда не знаешь, какой дизайн выбрать. Однако в 2024 году стоит покрывать ногти лаком светло-красного цвета, а темный лучше отложить на другое время.

Темно-красный цвет / Фото Pinterest

Чрезмерный дизайн

Уже давно отошел в прошлое животный принт. Сейчас девушки больше отдают предпочтение классике, которую всегда можно дополнить изысканными украшениями.

Желейные ногти

Желейные ногти были особенно популярными в 2023 году. В частности, они заполонили TikTok. Однако в этом году прозрачный маникюр делать не стоит. Лучше выбирать минималистичный цвет и дополнять дизайн кристалликами.

Геометрический дизайн

В 2023 году девушкам также полюбился геометрический дизайн. В сети было множество идей такого маникюра. Однако сейчас они уже не в тренде.

Геометрический дизайн / Фото Pinterest