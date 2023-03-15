Густий чубчик чи хімічна завивка: головні антитренди зачісок на весну 2023

Весною нарешті ми можемо не носити головні убори на вулиці. Тому особливу увагу звертаємо на зовнішній стан волосся. Щоб виглядати красиво та неперевершено, варто знати, які зачіски вже вийшли з моди та не є актуальними цього сезону. Детальніше – читайте у матеріалі.

Цього року модними зачісками є легкі локони та недбалий пучок. Крім того, гарним варіантом для укладки волосся залишаються мінімалізм та природність, пише 24 Канал.

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Водночас густий чубчик, великий об'єм біля коренів та хімічна завивка є невдалими варіантами, щоб підкреслити свою красу весною.

Антитренди весняних зачісок 2023

Густий чубчик

Густий чубчик – це зачіска, яка давно вийшла з моди. Особливо поганим варіантом є пасма волосся, які спадають на очі або чубчик, підстрижений вище брів.

Однак, якщо ви все-таки палко бажаєте зробити таку стрижку, тоді оберіть чубчик, який має цікаву форму. Наприклад, це може бути асиметрія чи поділ на два боки.



Густий чубчик не вдалий варіант зачіски на весну 2023 / Фот Pinterest

Об'ємна зачіска

Якщо ви любите високі начоси, тоді у вас ностальгія за 70 – 80 роками минулого століття. Однак тепер не варто так укладати волосся.

Краще не створювати надмірний об'єм біля коренів та не використовувати багато лаку для волосся. Така зачіска виглядатиме неприродно та старомодно.



Великий об'єм біля коренів виглядає не стильно у 2023 році / Фото Pinterest

Хімічна завивка

Цієї весни є актуальною легкість та жіночність. Однак не варто робити кучері за допомогою хімічної завивки. Крім того, штучний спосіб накрутки шкодить волоссю та погіршує його стан.

Кращим варіантом є використати бігуді чи заплести кіски. Користуючись такими методами, ви матимете не менш ефектний вигляд.