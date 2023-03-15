В этом году модными прически являются легкие локоны и небрежный пучок. Кроме того, хорошим вариантом для укладки волос остаются минимализм и естественность, пишет 24 Канал.

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В то же время густая челка, большой объем у корней и химическая завивка являются неудачными вариантами, чтобы подчеркнуть свою красоту весной.

Антитренды весенних причесок 2023

Густая челка

Густая челка – это прическа, которая давно вышла из моды. Особенно плохим вариантом являются пряди волос, которые падают на глаза или челку, подстриженную выше бровей.

Однако, если вы все-таки желаете сделать такую стрижку, тогда выберите челку, которая имеет интересную форму. Например, это может быть асимметрия или разделение по обе стороны.



Густая челка не удачный вариант прически на весну 2023 / Фото Pinterest

Объемная прическа

Если вы любите высокие начесы, тогда у вас ностальгия за 70 – 80 годами прошлого века. Однако теперь не стоит так укладывать волосы.

Лучше не производить избыточный объем у корней и не использовать много лака для волос. Такая прическа будет смотреться неестественно и старомодно.



Большой объем у корней выглядит не стильно в 2023 году / Фото Pinterest

Химическая завивка

Этой весной актуальна легкость и женственность. Однако не стоит делать кудри с помощью химической завивки. Кроме того, искусственный способ накрутки вредит волосам и ухудшает его состояние.

Лучшим вариантом является использовать бигуди или заплести косички. Пользуясь такими методами, вы будете выглядеть не менее эффектно.



Химическая завивка является старомодным вариантом прически / Фото Pinterest