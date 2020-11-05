Анна Саліванчук знялася у фотосесії без бюстгальтера та показала пишний бюст: спокусливі кадри
Популярна акторка серіалу "Одного разу під Полтавою" та фільму "Свінгери" знялася у спокусливій фотосесії, позувавши у сорочці без бюстгальтера.
Зіркова матуся, яка нещодавно стала мамою вдруге опублікувала відверті фото на своїй особистій сторінці в інстаграмі.
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Перед своєю 200-тисячною аудиторією Саліванчук позувала в ефектному образі. Вона постала перед фотокамерою у білій сорочці, яку зав’язала на грудях. Під таке вбрання на зав'язці вона не стала одягати бюстгальтер, тому пишні груди виглядали максимально відверто.
Артистка позувала на кріслі у фотосалоні. Свій образ вона довершила капелюхом, макіяж очей зробила в темних відтінках, а губи нафарбувала коричневою помадою.
Допис зірка прикріпила віршем, в якому йдеться, що бути жінкою – це мистецтво. Нові кадри Саліванчук оцінили понад 6 тисяч користувачів.
Анна Саліванчук постала в спокусливій фотосесії
Акторка опублікувала кадри з нової фотосесії
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