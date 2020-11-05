Популярная актриса сериала "Однажды под Полтавой" и фильма "Свингеры" снялась в соблазнительной фотосессии, позировав в рубашке без бюстгальтера.

Звездная мамочка, которая недавно стала мамой во второй раз, опубликовала откровенные фото на своей личной странице в инстаграме.

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Перед своей 200-тысячной аудиторией Саливанчук позировала в эффектном образе. Она предстала перед фотокамерой в белой рубашке, которую завязала на груди. Под такой наряд на завязке она не стала надевать бюстгальтер, поэтому пышная грудь выглядела максимально откровенно.

Артистка позировала на кресле в фотосалоне. Она довершила свой образ шляпой, макияж глаз сделала в темных оттенках, а губы накрасила коричневой помадой.

Сообщение звезда прикрепила стихом, в котором говорится, что быть женщиной – это искусство. Новые кадры Саливанчук оценили более 6 тысяч пользователей.



Анна Саливанчук предстала в соблазнительной фотосессии



Актриса опубликовала кадры из новой фотосессии