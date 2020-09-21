Зірка білизняного бренду Кендіс Сванепул також вийшла із карантину та приступила до роботи. Жінка знялась для іспанського випуску журналу Harper's Bazaar, позуючи оголеною на тлі багатоповерхівок Нью-Йорка.

Результати розкішної фотосесії з'явились в мережі цими днями. На них південноафриканська супермодель виглядає просто приголомшливо: фотосесія відбулась на даху однієї з багатоповерхівок Нью-Йорка, де відкривається вигляд на увесь мегаполіс. Разом із нею у фотосесії взяли участь її діти – Аріель та Анака від коханого моделі Германна Ніколі.

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За словами Кендіс, вони стали найбільшим досягненням її життя.

Народження двох маленьких хлопчиків були найбільшим досягненням і радістю в моєму житті. Я ніколи не усвідомлювала, наскільки важливими є їхнє виховання, щоб вони стали розуміючими і добрими чоловіками, людьми з чесністю і серцем. Тепер це найбільше завдання і відповідальність у моєму житті,

– написала Кендіс в інстаграмі.



Кендіс Сванепул для іспанського Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar, Девід Ромер



Кендіс Сванепул для іспанського Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar, Девід Ромер

Автором знімків став американський фешн-фотограф Девід Ромер. На світлинах 31-річна модель позувала як у стильних осінніх образах від брендів Prada і Balmain, так і оголеною, прикриваючи тіло простинню.

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Для перегляду усіх фотографій гортайте праворуч:

На головній обкладинці жінка зображена у шкіряній чорній спідниці з розрізом від стегна і з золотистими браслетами на руках. Свої груди вона прикрила руками та проникливо дивилась у камеру.



Кендіс Сванепул для іспанського Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar, Девід Ромер