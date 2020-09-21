Звезда бельевого бренда Кэндис Свейнпол также вышла из карантина и приступила к работе. Женщина снялась для испанского выпуска журнала Harper's Bazaar, позируя обнаженной на фоне многоэтажек Нью-Йорка.

Результаты роскошной фотосессии появились в сети на днях. На них южноафриканская супермодель выглядит просто потрясающе: фотосессия состоялась на крыше одной из многоэтажек Нью-Йорк, где открывается вид на весь мегаполис. Вместе с ней в фотосессии приняли участие ее дети – Ариэль и Анака от любимого, модели Германна Николи.

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По словам Кэндис, они стали достижением ее жизни.

Рождение двух маленьких мальчиков были достижением и радостью в моей жизни. Я никогда не понимала, насколько важно их воспитание, чтобы они стали понимающими и добрыми мужчинами, людьми с честностью и сердцем. Теперь это самая большая задача и ответственность в моей жизни,

– написала Кэндис в Инстаграме.



Кэндис Свейнпол для испанского Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar, Дэвид Ромер



Кэндис Свейнпол для испанского Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar, Дэвид Ромер

Автором снимков стал американский фэшн-фотограф Дэвид Ромер. На фотографиях 31-летняя модель позировала как в стильных осенних образах от брендов Prada и Balmain, так и обнаженной, прикрывая тело простыней.

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На главной обложке женщина изображена в кожаной черной юбки с разрезом от бедра и с золотистыми браслетами на руках. Свою грудь она прикрыла руками и проникновенно смотрела в камеру.



Кэндис Свейнпол для испанского Harper's Bazaar / Фото Harper's Bazaar, Дэвид Ромер