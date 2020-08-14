Колишнє голлівудське подружжя вкотре опинилося в центрі уваги. У ЗМІ з'явилася інформація, що Анджеліна Джолі забороняє дітям спілкуватися з батьками Бреда Пітта. Виявилося, що бабуся і дідусь не бачили своїх внуків вже чотири роки.

Згідно з повідомленням інсайдера для видання The Sun стосунки у Анджеліни з батьками Бреда залишилися не найкращими. Вона проти того, щоб її діти спілкувалися із дідусем та бабусею по татовій лінії.

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Між зірковим експодружжям, яке тривалий час перебувало у конфлікті, наразі панує мир. І хоча актори спілкуються між собою, проте стосунки Джолі з батьками Пітта не покращилися. Непорозуміння між Анджеліною та її свекрухою розпочалися ще тоді, коли пара перебувала у стосунках. Проте тоді зіркова дружина ще дозволяла нащадкам бачитися із родичами.

За слова інсайдера, діти обожнювали проводити час у бабусі та дідуся. Оскільки батьки Пітта мають власний маєток із величезною територією, тому онуки не втрачали нагоди і влаштовувати там різноманітні активності: взимку – каталися на санчатах, влітку – організовували атмосферні посиденьки біля багаття тощо.



Анджеліна Джолі з Бредом Піттом та його батьками / Фото: Getty Images

Проте після розлучення батьків діти не мають можливості спілкуватися із бабусею та дідусем. Джерело розповіло, що Джолі прийняла таке рішення після того, як свекруха заявила, що ніколи не пробачить її.

Зазначається, що конфлікт між Анджеліною і матір'ю Пітта Джейн почався, коли та написала листа у місцеву газету, де висловила своє ставлення до одностатевих шлюбів. Тоді Джолі негативно сприйняла таке рішення свекрухи, адже вона не проти таких союзів.