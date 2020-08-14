Бывшая голливудская чета в очередной раз оказалась в центре внимания. В СМИ появилась информация, что Анджелина Джоли запрещает детям общаться с родителями Брэда Питта. Оказалось, что бабушка и дедушка не видели своих внуков уже четыре года.

Согласно сообщению инсайдера для издания The Sun отношения у Анджелины с родителями Брэда остались не самыми лучшими. Она против того, чтобы ее дети общались с дедушкой и бабушкой по папиной линии.

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Между звездным бывшими супругами, которые длительное время находились в конфликте, сейчас царит мир. И хотя актеры общаются между собой, однако отношения Джоли с родителями Питта не улучшились. Недоразумения между Анджелиной и ее свекровью начались еще тогда, когда пара находилась в отношениях. Однако тогда звездная жена еще позволяла потомкам видеться с родственниками.

По словам инсайдера, дети обожали проводить время у бабушки и дедушки. Поскольку у родителей Питта собственное имение с огромной территорией, поэтому внуки не упускали случая и устраивать там разнообразные активности: зимой – катались на санках, летом – организовывали атмосферные посиделки у костра и тому подобное.

Анджелина Джоли с Брэдом Питтом и его родителями / Фото: Getty Images

Однако после развода родителей дети не имеют возможности общаться с бабушкой и дедушкой. Источник рассказал, что Джоли приняла такое решение после того, как свекровь заявила, что никогда не простит ее.

Отмечается, что конфликт между Анджелиной и матерью Питта Джейн начался, когда та написала письмо в местную газету, где выразила свое отношение к однополым бракам. Тогда Джоли негативно восприняла такое решение свекрови, ведь она не против таких союзов.