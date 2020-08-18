Час пандемії змусив багатьох людей змінити свої плани і проводити свій по-іншому. Американська акторка Анджеліна Джолі розповіла, як проводила своє дозвілля з дітьми під час карантину.

Весь період самоізоляції голлівудська зірка провела разом з дітьми: 14-річною Шайло, 11-річними двійнятами Вів’єн та Ноком, 18-річним Меддоксом, 16-річного Паксом і 15-річною Захарою.

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Незважаючи на послаблення карантину, Анджеліна намагається якомога рідше виходити в людні місця. Акторка розповіла виданню E!News про те, як її діти проходять всі ці випробування.

Вони всі тримаються разом, допомагають один одному,

– сказала Джолі.

Зірка зізнається, що вона ніколи не була поціновувачкою релаксування. Їй подобається хаос, однак для таких часів потрібна дисципліна. Тому вона намагається складати графіки, а в цьому їй допомагає донька Захара, яка порається з організацією краще, ніж її мама.



Анджеліна Джолі з дітьми / Pinterest

Хоча родина Джолі – одна з найвідоміших, вони такі ж як усі. Тому найбільше вони люблять дивитися фільми вечорами.

"Ми збираємось всі разом. Так, всі шестеро дітей. У нас багато попкорну, і, як і в будь-якій сім’ї, надягаємо піжами і халати та запасаємось закусками", – розповідає акторка.