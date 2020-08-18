Период пандемии заставил многих людей изменить свои планы и проводить свои дни по-другому. Американская актриса Анджелина Джоли рассказала, как проводила свой досуг с детьми во время карантина.

Весь период самоизоляции голливудская звезда провела вместе с детьми: 14-летней Шайло, 11-летней двойней Вивьен и Ноком, 18-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом и 15-летней Захарой.

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Несмотря на ослабление карантина, Анджелина старается как можно реже выходить в людные места. Актриса рассказала изданию E!News о том, как ее дети проходят все эти испытания.

Они все держатся вместе, помогают друг другу,

– сказала Джоли.

Звезда признается, что она никогда не была ценителем релаксирования. Ей нравится хаос, однако для таких времен нужна дисциплина. Поэтому она пытается составлять графики, а в этом ей помогает дочь Захара, которая справляется с организацией лучше, чем ее мама.

Анджелина Джоли с детьми / Pinterest

Хотя семья Джоли – одна из самых известных, они такие же, как все. Поэтому больше всего они любят смотреть фильмы по вечерам.

"Мы собираемся все вместе. Да, все шестеро детей. У нас много попкорна, и, как и в любой семье, надеваем пижамы и халаты и запасаемся закусками", – рассказывает актриса.