Голлівудська акторка Анджеліна Джолі на тлі чуток про конфлікт з батьками ексчоловіка Бреда Пітта провела вікенд у компанії родичів колишнього. Зірка запросила родину актора до свого маєтку в Лос-Анджелесі.

Нещодавно світова преса вибухнула новиною про те, що багатодітна матуся Анджеліна Джолі забороняє своїм нащадкам спілкуватися з батьками Бреда Пітта, з якими вони нібито востаннє бачились чотири роки тому. Проте інсайдери видання Mirror Online стверджують, що в акторки чудові стосунки зі свекрухою. Разом з Джейн Пітт та її онуками зірка "Чаклунки" провела вікенд у своєму домі.

До теми Анджеліна Джолі забороняє дітям спілкуватися з батьками Бреда Пітта, – ЗМІ

У суботу, 15 серпня, Анджеліна Джолі запросила до свого маєтку в Лос-Анджелесі маму Бреда Пітта Джейн та племінників, серед яких була 24-річна Сінді Пітт. Разом вони пообідали на терасі. Зокрема, донька молодшого брата актора бізнесмена Дуга Пітта опублікувала кілька інстаграм-сторіс з дому Джолі в районі Лос-Феліз.

Анджеліна цінує стосунки з родиною Бреда і ніколи не відмовлялася погостювати у них,

– йдеться у повідомленні.

Інсайдери додали, що попри чутки онуки бачаться з бабусею Джейн Пітт зовсім не вперше з 2016 року. Крім того, Анджеліна Джолі зберегла чудові стосунки зі свекрухою. Напередодні гучного розлучення зірка написала їй листа, у якому зазначила, що двері її будинку завжди відкриті для бабусі онуків.

Подружжя розійшлось 2016 року, коли Анджеліна Джолі подала на розлучення, посилаючись на непримиренні розбіжності. Статус самотніх актори отримали 12 квітня 2019 року, але шлюборозлучний процес ще не завершений, адже пара досі не вирішила питання опіки над шістьма дітьми.