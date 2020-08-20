Голливудская актриса Анджелина Джоли на фоне слухов о конфликте с родителями бывшего мужа Брэда Питта провела уикенд в компании родственников бывшего.

Недавно мировая пресса взорвалась новостью о том, что многодетная мама Анджелина Джоли запрещает своим детям общаться с родителями Брэда Питта, с которыми они якобы последний раз виделись четыре года назад. Однако инсайдеры издание Mirror Online утверждают, что у актрисы прекрасные отношения со свекровью. Вместе с Джейн Питт и ее внуками звезда "Колдуньи" провела уикенд в своем доме.

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В субботу, 15 августа, Анджелина Джоли пригласила в свое имение в Лос-Анджелесе маму Брэда Питта Джейн и племянников, среди которых была 24-летняя Синди Питт. Вместе они пообедали на террасе. В частности, дочь младшего брата актера бизнесмена Дуга Питта опубликовала несколько инстаграм-сторис из дома Джоли в районе Лос-Фелиз.

Анджелина ценит отношения с семьей Брэда и никогда не отказывалась погостить у них,

– говорится в сообщении.

Инсайдеры добавили, что несмотря на слухи внуки видятся с бабушкой Джейн Питт вовсе не впервые с 2016 года. Кроме того, Анджелина Джоли сохранила прекрасные отношения со свекровью. Накануне громкого развода звезда написала ей письмо, в котором отметила, что дверь ее дома всегда открыты для бабушки внуков.

Супруги разошлись 2016 года, когда Анджелина Джоли подала на развод, ссылаясь на непримиримые разногласия. Статус одиноких актеры получили 12 апреля 2019 года, но бракоразводный процесс еще не завершен, ведь пара до сих пор не решила вопрос опеки над шестью детьми.