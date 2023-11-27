День апостола Андрій Первозванного також тепер відзначається по-новому. Про те, коли цьогоріч вшановують пам'ять одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа, розкаже 24 Канал.

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Коли День апостола Андрія Первозванного у 2023 році

У 2023 році День апостола Андрія Первозванного відзначають 30 листопада. У цей день важливо піти до церкви та помолитися. Крім того, краще приділити час сім'ї, а не роботі та домашнім справам. Однією з головних традицій свята є ворожіння.

Традиції свята

Наприклад, хлопці ще з давніх-давен прокидалися вдосвіта, щоб дізнатися ім'я своєї судженої. Вони йшли до колодязя та набирали воду в миску з глини. Казали, що серед нічної тиші можна було почути ім'я коханої.

Дівчата ж гадали на свою долю по-іншому. Напередодні свята вони дотримувалися посту – не їли деяку їжу ввечері, проте нікому про це не говорили. Матері відламували дочкам шматочок хліба і дівчата клали його під подушку. Наші предки вірили, що після цього уві сні можна побачити свого нареченого.

Деякі дівчата ще зривали гілку яблуні й ставити її у воду до Різдва. Якщо вона розквітала, то весілля слід очікувати вже цього року.