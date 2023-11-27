День апостола Андрей Первозванного также теперь отмечается по-новому. О том, когда в этом году чтят память одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа, расскажет 24 Канал.

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Когда День апостола Андрея Первозванного в 2023 году

В 2023 году День апостола Андрея Первозванного отмечают 30 ноября. В этот день важно пойти в церковь и помолиться. Кроме того, лучше уделить время семье, а не работе и домашним делам. Одной из главных традиций праздника является гадание.

Традиции праздника

Например, ребята еще издавна просыпались на рассвете, чтобы узнать имя своей суженой. Они шли к колодцу и набирали воду в миску из глины. Говорили, что среди ночной тишины можно было услышать имя возлюбленной.

Девушки же гадали на свою судьбу по-другому. В канун праздника они соблюдали пост – не ели некоторую пищу вечером, однако никому об этом не говорили. Матери отламывали дочерям кусочек хлеба и девушки клали его под подушку. Наши предки верили, что после этого во сне можно увидеть своего жениха.

Некоторые девушки еще срывали ветку яблони и ставили ее в воду к Рождеству. Если она расцветала, то свадьбу следует ожидать уже в этом году.