Вважається, що в ніч на Андрія межа між світами мертвих і живих стає тоншою. Тому здавна молодь збиралася, щоб зазирнути у майбутнє. Проте, як і будь-яке велике свято, день Андрія має свої суворі заборони, порушення яких могло призвести до проблем і труднощів. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Що не можна робити на Андрія – 2025?

Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не рекомендується запрошувати в будинок незнайомців.

Не слід займатися прибиранням в оселі.

Не варто лихословити, сперечатися, сваритися, пліткувати, заздрити та бажати іншим зла.

Не рекомендується вживати продукти тваринного походження, зокрема м’ясо, молоко й сир.

Не можна пити алкоголь та переїдати.

Не слід ображати тварин.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

До речі, ПЦУ забороняє вірянам ворожити на Андрія. Як зазначив священника Івана Петрущака, такі дії є прямим порушенням Першої Заповіді Божої: "Я є Господь Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів, крім Мене!". Суть проблеми полягає у тому, до кого саме звертається людина у пошуках відповідей. Коли ми ворожимо, то покладаємося не на Бога і власні сили, а на потойбічні сили та сумнівні підказки долі. Саме це віддаляє людину від істинної віри.

Народні прикмети на Андрія – 2025