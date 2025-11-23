Однак позиція Церкви щодо цього однозначна й сувора. 24 Канал поспілкувався зі священником ПЦУ Іваном Петрущаком, який пояснив, чому вірянам не варто вдаватися до магічних ритуалів, та як правильно вшановувати пам'ять святої.
Чи можна християнам ворожити?
За словами священника ПЦУ, вірянам категорично забороняється ворожити не лише в День святої Катерини, але й у будь-який інший час. Річ у тім, що такі дії є прямим порушенням Першої Заповіді Божої: "Я є Господь Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів, крім Мене!".
Суть проблеми полягає у тому, до кого саме звертається людина у пошуках відповідей. Коли ми ворожимо, то покладаємося не на Бога і власні сили, а на потойбічні сили та сумнівні підказки долі. Саме це віддаляє людину від істинної віри. Як зауважує отець Іван, бажання знайти пару та щасливо одружитися є природним і зрозумілим.
Однак Церква радить йти до цієї мети іншим шляхом. Якщо чоловік чи жінка прагнуть знайти свою другу половинку, то потрібно щиро помолитися до Бога, і тоді Господь дасть кохану людину.
Свята Катерина мученицьки постраждала за Христа й навіть навернула в християнство інших тогочасних мудреців і філософів. Вона, ясна річ, не займалась ворожінням, а свідчила про істинного Бога,
– підкреслив священник ПЦУ.
Чи можна вірити ворожкам у тіктоці?
- Ворожіння у соціальних мережах, зокрема в TikTok, стало надзвичайно популярним серед молоді. Так, люди можуть швидко отримати відповіді на свої питання, не вирушаючи за межі власного будинку.
- За словами священника Православної Церкви України Олексія Філюка, християнам варто довіряти лише Богу. Людям слід зберігати критичне мислення й в жодному разі не покладатися на ворожіння під час важливих життєвих виборів.
- Олексій Філюк додав, що вірянам треба жити за Євангелієм та не довіряти ворожкам у тіктоці, адже це марна трата часу.