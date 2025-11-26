Особливу увагу цьому святу приділяють дівчата, які прагнуть дізнатися своє майбутнє. Як викликати віщий сон на Андрія – розповідає 24 Канал з посиланням на Traditions.in.ua.

Як викликати віщий сон на Андрія?

Одним із найпопулярніших давніх ритуалів на Андрія є ворожіння "Місточок". Перед сном під ліжко варто поставити миску з водою, а зверху покласти дощечку, що імітуватиме міст через річку. Далі слід звернутися до Бога та Святого Андрія з проханням не залишити в цю ніч і показати майбутнього чоловіка:

"О дай же, Боже, молодій мені,

Щоб приснився мій суджений уві сні.

Тебе, Святий Андрію,

Я прошу, як умію:

Святий Андрію, допоможи,

Мене сьогодні не залиши!

Ой ти, місточок, та не хилися,

А ти, Іванку, мені приснися.

Перейди річку – биструю воду,

Й веди до шлюбу мене, молоду".

Наші предки вірили, що суджений має наснитися дівчині саме в момент переходу через цю бурхливу воду.

Втім, не лише дівчата можуть викликати віщий сон на свято Андрія. Річ у тім, що подібні сновидіння можуть з'явитися тому, кого турбує певна проблема. Щоб знайти необхідне правильне рішення, то потрібно пошепки сказати своє запитання над склянкою звичайної води та одразу випити її перед сном. Вважається, що підсвідомість саме цієї ночі дасть чітку підказку.

Як викликати віщий сон / Фото Freepik

Важливо зазначити, що ПЦУ забороняє вірянам ворожити. За словами священника Івана Петрущака, такі дії є прямим порушенням Першої Заповіді Божої: "Я є Господь Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів, крім Мене!". Коли християни ворожать, то покладаються не на Бога і власні сили, а на потойбічні сили та сумнівні підказки долі. Саме це віддаляє людину від істинної віри.

Які ще є методи ворожіння на Андрія?