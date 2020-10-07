Сьогодні Андре Тан – один з найвідоміших і найуспішніших українських дизайнерів та фешн-експертів. Проте ще 2009 року він і мріяти не міг про велике фабричне виробництво. Модельєр показав архівне фото з першого ательє і розповів, як Світлана Лобода посприяла його кар'єрі.

У фешн-індустрії 36-річний Андре Тан вже 20 років. Він швидко прославився завдяки Українським тижням моди та вийшов на міжнародний рівень. В інстаграм-профілі модельєр показав фото, зроблене на початку кар'єрного шляху в першому ательє в Харкові 2009 року.

Читайте також Андре Тан показав робочий кабінет: стіл дизайнера і картина Пабло Пікассо – відео

На світлині Андре Тану 25 років, а поряд з ними жінки-колеги, які допомагали створювати речі от-кутюр. Дизайнер одягнений у світлі джинси, сіру футболку з зображенням тигра і піджак оливкового кольору. На той час молодий і вже успішний модельєр мав кардинально іншу зачіску, а його ательє, у якому шили речі для зірок шоу-бізнесу, не вирізнялось особливою розкішшю.



Андре Тан 11 років тому / Фото Instagram / @andre_tan_official

Як Світлана Лобода змінила кар'єру Андре Тана

Дизайнер зазначив, що саме 2009 рік став знаковим в його кар'єрі, а на зміни надихнула співачка Світлана Лобода, яка зараз активно розвивається і виступає в Росії. Як з'ясувалось, артистка замовила в Андре Тана велику кількість футболок, які попросила відшити на фабриці. На той час модельєр мав лише одну лінію виробництва і всі речі виготовляв вручну в одному екземплярі.

Саме замовлення Лободи допомогло йому усвідомити, що він може шити одяг масово. Так, Андре Тан відкрив фабричне виробництво і свій перший магазин в київському ТРЦ Dream Town. Саме під час цього кар'єрного злету він припустився великої помилки.

Вклавши всі свої гроші, товару я пошив у три рази більше, ніж магазин міг взагалі переробити – це і була критична помилка. І ось я повністю розгублений, без грошей, однак з повним складом відшитого добра і величезною кількістю боргів за спиною,

– пригадав Андре Тан.

Так, дизайнер отримав найважливіший урок за всю кар'єру: "Краще зробити менше, але якісніше, ніж вкотре намагатися стрибнути вище своєї голови".