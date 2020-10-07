Сегодня Андре Тан – один из самых известных и успешных украинских дизайнеров и фэшн-экспертов. Однако еще в 2009 году он и мечтать не мог о крупном фабричном производстве. Модельер показал архивное фото с первого ателье и рассказал, как Светлана Лобода поспособствовала его карьере.

В фэшн-индустрии 36-летний Андре Тан уже 20 лет. Он быстро прославился благодаря Украинским неделям моды и вышел на международный уровень. В инстаграм-профиле модельер показал фото, сделанное в начале карьерного пути в первом ателье в Харькове 2009 года.

Читайте также Андре Тан показал рабочий кабинет: стол дизайнера и картина Пабло Пикассо – видео

На фотографии Андре Тану 25 лет, а рядом с ними женщины-коллеги, которые помогали создавать вещи от-кутюр. Дизайнер одет в светлые джинсы, серую футболку с изображением тигра и пиджак оливкового цвета. На то время молодой и уже успешный модельер имел кардинально другую прическу, а его ателье, в котором шили вещи для звезд шоу-бизнеса, не отличалось особой роскошью.



Андре Тан 11 лет назад / Фото Instagram / @andre_tan_official

Как Светлана Лобода изменила карьеру Андре Тана

Дизайнер отметил, что именно 2009 год стал знаковым в его карьере, а на перемены вдохновила певица Светлана Лобода, которая сейчас активно выступает в России. Как выяснилось, артистка заказала у Андре Тана большое количество футболок, которые попросила отшить на фабрике. В то время модельер имел лишь одну линию производства и все вещи изготавливал вручную в одном экземпляре.

Именно заказ Лободы помог ему осознать, что он может шить одежду массово. Так, Андре Тан открыл фабричное производство и свой первый магазин в киевском ТРЦ Dream Town. Именно во время этого карьерного взлета он допустил большую ошибку.

Вложив все свои деньги, товара я пошил в три раза больше, чем магазин мог вообще переделать – это и была критическая ошибка. И вот я полностью растерян, без денег, однако с полным составом отшитого добра и огромным количеством долгов за спиной,

- вспомнил Андре Тан.

Так дизайнер получил самый важный урок за всю карьеру: "лучше сделать меньше, но качественнее, чем в который раз пытаться прыгнуть выше своей головы".