Відомий український дизайнер Андре Тан назвав список антитрендів весни 2026 року у своєму інстаграмі. Модельєр закликав рішуче попрощатися з тим, що безнадійно застаріло.

Які речі вийшли з моди навесні 2026 року?

Насамперед модницям варто попрощатися зі стилем balletcore. Так, сатинові балетки з тонкими зав'язками та затишні гетри, які так довго панували в гардеробах, більше не актуальні. Ця естетика залишилася в минулому, поступившись місцем новим формам.

Така ж доля спіткала і slip-топи з асиметричним кроєм та мереживом. Якщо минулого року вони були на піку популярності, то сьогодні такий вибір лише підкреслить неактуальність образу.

Особливу увагу Андре Тан приділив аксесуарам, порадивши назавжди забути про овальні окуляри. За словами дизайнера, вони вже давно вийшли з моди, тож настав час інших оправ.

Що ж до популярних раніше штанів-аладінів, то вони теж поступово зникають з модних трендів. Хоча дизайнер і дозволяє дати їм останній шанс цієї весни, їхня популярність стрімко тане.

Які ще речі безнадійно застаріли у 2026 році?