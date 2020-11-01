Заслужена артистка України Анастасія Приходько виховує доньку Нану від першого шлюбу та сина Гордія від теперішнього чоловіка. Нана не знає свого біологічного батька, і співачка розповіла, чому так сталось.

Анастасія Приходько, відома українська виконавиця, нещодавно дала інтерв'ю програмі "Світське життя з Катею Осадчою". Заслужена артистка розповіла про те, які в неї склались стосунки з колишнім коханим.

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Анастасія була закохана в грузинського бізнесмена Нуріка Кухілава. Від нього зірка народила доньку Нану, якій зараз 10 років. Співачка зізналась, що дівчинку виховує нинішній її чоловік – Олександр Претула, який вдочерив Нану. А про свого біологічного батька донька не знає.

Приходько розповіла, що вони розійшлись тоді, коли Нані було 2,5 роки. Настя розуміє, що в такий технологічний час їй можуть розповісти про батька, чи вона дізнається сама. Але поки що дівчина не запитує про тата. За словами співачки, Нурік навіть не заслуговує на те, щоб про нього знали.

Свого часу він дуже багато зраджував, підіймав руку і на неї… Я думаю, що на слово "батько" він не заслуговує, –

зізналась Анастасія Приходько.

Пара прожила в шлюбі три роки. Вже через рік чоловік почав їй зраджувати. Зірка додала, що він намагався її бити, принижувати при сторонніх людях, в ресторанах. Анастасія все це терпіла, бо боялася наслідків свого дитинства, оскільки і в неї були вітчими.

Через певний час Приходько пішла від Нуріка. Якщо Нана дізнається про батька, то співачка дозволить їм зустрітися. Але вона б не хотіла, щоб донька дізналась про деталі шлюбу Анастасії з колишнім чоловіком.

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