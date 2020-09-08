Українська співачка Анастасія Приходько 8 вересня 2019 року разом з чоловіком Олександром, якого приховує від публіки, обвінчалась. Через рік після таїнства жінка поділилась романтичними знімками з того дня.

Минулоріч Приходько неочікувано сповістила шанувальникам, що обвінчалась у церкві зі своїм обранцем та навіть одягнула красиву весільну сукню і фату. Церемонія вінчання відбулась, ймовірно, в одній з церком Києва, де зібрались найближчі друзі і родичі закоханої пари.

Варто побачити Анастасія Приходько поділилась романтичним знімком з чоловіком

Ми знаємо одне одного 20 років, розписані 7 років. Сьогодні один рік, як ми повінчалися,

– повідомила Приходько на своїй фейсбук-сторінці.

На знімках можна побачити, що 8 вересня минулого року пара влаштувала повноцінне весілля, а не лише процедуру вінчання. Після церкви пара відсвяткувала подію у ресторані та влаштувала красиву фотосесію з чоловіком біля водойми, ймовірно, річки Дніпра.

Весілля Анастасії Приходько: фото / Facebook / @Анастасія Костянтинівна