Анастасія Приходько показала романтичні світлини з вінчання, яке відбулось рік тому
Українська співачка Анастасія Приходько 8 вересня 2019 року разом з чоловіком Олександром, якого приховує від публіки, обвінчалась. Через рік після таїнства жінка поділилась романтичними знімками з того дня.
Минулоріч Приходько неочікувано сповістила шанувальникам, що обвінчалась у церкві зі своїм обранцем та навіть одягнула красиву весільну сукню і фату. Церемонія вінчання відбулась, ймовірно, в одній з церком Києва, де зібрались найближчі друзі і родичі закоханої пари.
Варто побачити Анастасія Приходько поділилась романтичним знімком з чоловіком
Ми знаємо одне одного 20 років, розписані 7 років. Сьогодні один рік, як ми повінчалися,
– повідомила Приходько на своїй фейсбук-сторінці.
На знімках можна побачити, що 8 вересня минулого року пара влаштувала повноцінне весілля, а не лише процедуру вінчання. Після церкви пара відсвяткувала подію у ресторані та влаштувала красиву фотосесію з чоловіком біля водойми, ймовірно, річки Дніпра.
Весілля Анастасії Приходько: фото / Facebook / @Анастасія Костянтинівна
Що відомо про особисте життя Анастасії Приходько?
Понад три роки Анастасія Приходько жила з абхазьким бізнесменом Нурі Кухілаві, від якого у 2010 році народила дочку Нану. У 2012 році артистка обвінчалася з Кухілаві в церкві, але офіційно шлюб не був зареєстрований. У 2013 році ЗМІ повідомляли, що жінка вийшла заміж за іншого чоловіка, а у 2015 році народила йому сина.
А у вересні 2019 року Анастасія Приходько опублікувала фото у весільній сукні. Як виявилось, зірка вийшла заміж і вирішила не розсекречувати деталей церемонії та історії її коханого. Відомо тільки те, що чоловіка звати Олександр.