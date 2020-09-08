Анастасия Приходько показала романтические фотографии с венчания, которое состоялось год назад
Украинская певица Анастасия Приходько 8 сентября 2019 вместе с мужем Александром, которого скрывает от публики, обвенчалась. Через год после таинства женщина поделилась романтическими снимками с того дня.
В прошлом году Приходько неожиданно сообщила поклонникам, что обвенчалась в церкви со своим избранником и даже надела красивое свадебное платье и фату. Церемония венчания состоялась, вероятно, в одной из церквей Киева, где собрались самые близкие друзья и родственники влюбленной пары.
Стоит увидеть Анастасия Приходько поделилась романтическим снимком с мужем
Мы знаем друг друга 20 лет, расписаны 7 лет. Сегодня один год, как мы обвенчались,
– сообщила Приходько на своей фейсбук-странице.
На снимках можно увидеть, что 8 сентября прошлого года пара устроила полноценную свадьбу, а не только процедуру венчания. После церкви пара отпраздновала событие в ресторане и устроила красивую фотосессию возле водоема, вероятно, реки Днепра.
Свадьба Анастасии Приходько фото / Facebook / @ Анастасия Константиновна
Что известно о личной жизни Анастасии Приходько?Больше трех лет Анастасия Приходько жила с абхазским бизнесменом Нури Кухилаве, от которого в 2010 году родила дочь Нану. В 2012 году артистка обвенчалась с Кухилаве в церкви, но официально брак не был зарегистрирован. В 2013 году СМИ сообщали, что женщина вышла замуж за другого мужчину, а в 2015 году родила ему сына.
А в сентябре 2019 Анастасия Приходько опубликовала фото в свадебном платье. Как оказалось, звезда вышла замуж и решила не рассекречивать детали церемонии и историю своего возлюбленного. Известно только то, что мужчину зовут Александр.