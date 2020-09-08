Украинская певица Анастасия Приходько 8 сентября 2019 вместе с мужем Александром, которого скрывает от публики, обвенчалась. Через год после таинства женщина поделилась романтическими снимками с того дня.

В прошлом году Приходько неожиданно сообщила поклонникам, что обвенчалась в церкви со своим избранником и даже надела красивое свадебное платье и фату. Церемония венчания состоялась, вероятно, в одной из церквей Киева, где собрались самые близкие друзья и родственники влюбленной пары.

Стоит увидеть Анастасия Приходько поделилась романтическим снимком с мужем

Мы знаем друг друга 20 лет, расписаны 7 лет. Сегодня один год, как мы обвенчались,

– сообщила Приходько на своей фейсбук-странице.

На снимках можно увидеть, что 8 сентября прошлого года пара устроила полноценную свадьбу, а не только процедуру венчания. После церкви пара отпраздновала событие в ресторане и устроила красивую фотосессию возле водоема, вероятно, реки Днепра.

Свадьба Анастасии Приходько фото / Facebook / @ Анастасия Константиновна