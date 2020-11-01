Заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько воспитывает дочь Нану от первого брака и сына Гордея от нынешнего мужа. Нана не знает своего биологического отца, и певица рассказала, почему так произошло.

Анастасия Приходько, известная украинская исполнительница, недавно дала интервью программе "Светская жизнь с Катей Осадчей". Заслуженная артистка рассказала о том, какие у нее сложились отношения с бывшим возлюбленным.

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Анастасия была влюблена в грузинского бизнесмена Нурика Кухилава. От него звезда родила дочь Нану, которой сейчас 10 лет. Певица призналась, что девочку воспитывает нынешний ее муж – Александр Претула, который удочерил Нану. А о своем биологическом отце дочь не знает.

Приходько рассказала, что они разошлись тогда, когда Нани было 2,5 года. Настя понимает, что в такое время ей могут рассказать об отце, или она узнает сама. Но пока что девушка не спрашивает о папе. По словам певицы, Нурик даже не заслуживает того, чтобы о нем знали.

В свое время он очень много изменял и поднимал руку на нее... Я думаю, что звания "отец" он не заслуживает,

– призналась Анастасия Приходько.

Пара прожила в браке три года. Уже через год муж начал ей изменять. Звезда добавила, что он пытался ее бить, унижать при посторонних людях, в ресторанах. Анастасия все это терпела, потому что боялась последствий своего детства, поскольку и у нее были отчимы.

Через некоторое время Приходько ушла от Нурика. Если Нана узнает об отце, то певица позволит им встретиться. Но она бы не хотела, чтобы дочь узнала о деталях брака Анастасии с бывшим мужем.

Смотреть "Светскую жизнь" с Анастасией Приходько: