Днями подружжя знаменитих акторів Аманди Сейфрід і Томаса Садоскі вдруге стало батьками. Пара повідомила про народження малюка, опублікувавши миловидне фото. Тепер зіркова матуся вирішила пригадати особливий період життя і поділилася знімком, де позує вагітною.

Цього року в Голлівуді справжній бейбі-бум! Ледь не щодня стає відомо про чергову вагітність чи поповнення у якійсь знаменитій сім'ї. Не є виключенням пара Аманди і Томаса. Актори зовсім нещодавно познайомилися з другим нащадком. Тепер на особистій сторінці в інстаграмі зірка оприлюднила зворушливе фото.

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Аманда Сейфрід з нетерпінням очікувала на появу малюка. Вона виховує доньку, а тепер у їхній сім'ї зростатиме ще й син. Його народження стало однією з найвизначніших подій у житті акторки. Аманда щаслива і не приховує цю радість від шанувальників.

Фото вагітної Аманди Сейфрід

На своєму акаунті у соціальній мережі знаменитість опублікувала архівний кадр. На ньому вона зображена разом із коханим Томасом. Аманда одягнула яскраву помаранчеву кофту та оголила величезний вагітний живіт. Ймовірно, яскраве селфі зірка зробила незадовго до пологів.

Особисте життя Аманди Сейфрід і Томаса Садоскі

Історія кохання Томаса та Аманди розпочалася на початку 2016 року. Тоді вони були колегами по фільму "Останнє слово". Між акторами зав'язалися романтичні стосунки і вже в вересні того ж року вони оголосили про заручини. Таємна церемонія одруження відбулася в березні 2017 році. Тоді Аманда вже перебувала на дев'ятому місяці вагітності і готувалася до народження первістка. Незадовго у подружжя народилася донька, яку назвали Ніною.