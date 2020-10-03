На днях супружество знаменитых актеров Аманды Сейфрид и Томаса Садоски во второй раз стали родителями. Пара сообщила о рождении малыша, опубликовав миловидное фото. Теперь звездная мама решила вспомнить особый период жизни и поделилась снимком, где позирует беременной.

В этом году в Голливуде настоящий бэби-бум! Едва ли не каждый день становится известно об очередной беременности или пополнении в какой-то знаменитой семье. Не является исключением пара Аманды и Томаса. Актеры совсем недавно познакомились со вторым потомком. Теперь на личной странице в инстаграме звезда опубликовала трогательное фото.

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Аманда Сейфрид с нетерпением ожидала появления малыша. Она воспитывает дочь, а теперь в их семье будет расти еще и сын. Его рождение стало одним из важнейших событий в жизни актрисы. Аманда счастлива и не скрывает эту радость от поклонников.

Фото беременной Аманды Сейфрид

На своем аккаунте в социальной сети знаменитость опубликовала архивный кадр. На нем она изображена вместе с любимым Томасом. Аманда надела яркую оранжевую кофту и обнажила огромный беременный живот. Вероятно, яркое селфи звезда сделала незадолго до родов.

Личная жизнь Аманды Сейфрид и Томаса Садоски

История любви Томаса и Аманды началась в начале 2016 года. Тогда они были коллегами по фильму "Последнее слово". Между актерами завязались романтические отношения и уже в сентябре того же года они объявили о помолвке. Тайная церемония бракосочетания состоялась в марте 2017 года. Тогда Аманда уже находилась на девятом месяце беременности и готовилась к рождению первенца. Вскоре у супругов родилась дочь, которую назвали Ниной.