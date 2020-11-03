Реперка Alyona Alyona у свої 29 років мала лише двоє серйозних стосунків, які тривали по року. Вже три роки зірка самотня, проте тимчасові романи її не цікавлять. Вперше вона зізналась, якого чоловіка хоче бачити поряд.

Про особисте Alyona Alyona розповіла в інтерв'ю для програми Маші Єфросиніної "Екзамен". У житті реперки були стосунки, які завершились з ініціативи бойфренда, адже його не влаштовувала зайва вага коханої, яка в майбутньому могла призвести до серйозних хвороб. Сама зірка неодноразово наголошувала, що для неї насамперед важливий внутрішній світ людини, проте вона все ж має вподобання щодо типажу чоловіків.

До теми Депресія тривала три місяці: Alyona Alyona вперше розповіла про розрив з бойфрендом

Пишнотіла Alyona Alyona не мріє про атлета зі спортивним тілом. Поряд вона хоче бачити чоловіка, який навіть за статурою був би подібний до її батька – високий, з широкими плечима і не худорлявий.

Я люблю таких смачненьких, щоб було за що там помацати. Ну щоб м'яко було. І щоб "рама" була. От я така "рамиста" і мені подобається, коли у чоловіка є "рама",

– поділилась Alyona Alyona.

Як і будь-яка дівчина, реперка хоче відчувати себе в обіймах чоловіка дюймовочкою хай навіть не ззовні, а внутрішньо. "Всередині мене живе маленька вразлива дівчинка, добра, хороша", – наголосила Alyona Alyona.